Muere Philip Roth, un coloso de la literatura norteamericana

Su muerte, producto de una insuficiencia cardíaca congestiva, fue anunciada anoche por la prensa estadounidense, entre ellos, The New Yorker, la revista que publicó su primer relato: The Kind of Person I am (1958), 60 años atrás.

Philip Roth (New Jersey, 1933) encontró la materia prima de su literatura, unas 30 obras (novelas, relatos breves, ensayos) en sus orígenes. Nacido en 1933 en el seno de una familia judía de Newark -ciudad que visitará una y otra vez en su prolífica narrativa-, este hijo de vendedor de seguros empezó por describir la vida de la pequeña burguesía judía norteamericana, sus anhelos y miedos, ante el sexo como frente a la política, creando con cada pincelada un fresco de los Estados Unidos de la posguerra.

Sus grandes temas, resume su biógrafa Claudia Roth Pierpont, eran “la familia judía, el sexo, los ideales estadounidenses, la traición de los ideales estadounidenses, el fanatismo político, la identidad personal, el cuerpo humano en su esplendor, su fragilidad y sus muy a menudo ridículas necesidades”.

Bajo la influencia de otro coloso de la literatura judeo-estadounidense, Saul Bellow, Roth extendió un espejo a Norteamérica y a sus demonios.

Entre sus obras destacan Pastoral Americana (1977), Me Casé con un Comunista (1998), Mancha Humana (2000) y Conjura contra América (2004), entre otras.

Su última novela Némesis sobre la epidemia de polio en 1944 se publicó en 2010; dos años después anunció que abandonaba la escritura. “Ya no tengo la energía suficiente para soportar la frustración. La escritura es frustración, una frustración cotidiana, por no decir humillación”, explicó al New York Times.

Una decisión que seguía justificando en agosto de 2017 en el diario francés Libération: “Contar historias, eso que me ha resultado tan precioso durante toda mi existencia, ya no es el centro de mi vida”, sostuvo. “Es raro. Nunca habría imaginado que podría pasarme algo así”.

Roth obtuvo el reconocimiento nacional e internacional con múltiples premios: el Pulitzer en 1998 por Pastoral Americana, el National Book Award en 1960 por Adiós, Columbus y en 1995 por El teatro de Sabbath, el Príncipe de Asturias de las Letras 2012, y figuró muchos años en los firmes candidatos del Nobel de Literatura. Los amantes de Philip Roth dirán que el asunto habla menos del extraordinario escritor que de las fallas de la Academia Sueca.