Corte Suprema rechaza dichos de Ministro Chadwick

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, respondió a las declaraciones del ministro del Interior, Andrés Chadwick, respecto del accionar de la justicia ante delitos como el que se registró el pasado lunes en la comuna de La Reina y que terminó con la muerte de una mujer de 63 años.

El Ejecutivo, a través de la Intendencia Metropolitana, interpuso una querella por el homicidio de la mujer. “Vamos a solicitar que tengamos la máxima pena para quien resulte responsable de este hecho, o sea, presidio perpetuo”, dijo el ministro Chadwick la jornada del martes. En la misma oportunidad elevó duras críticas al Poder Judicial por no estar realizando su labor en la forma debida.

“No queremos más excusas de los tribunales, esto lo pide Chile entero, no es un problema del gobierno, Chile entero quiere que no haya más excusas porque las investigaciones, en este caso, se están haciendo bien. No queremos disculpas, queremos que los tribunales si puedan aplicar, con el trabajo de las fiscalías y policías, las sanciones correspondientes”.

Estas declaraciones no cayeron bien al interior de la Corte Suprema, desde donde fustigaron al ministro señalando que sus dichos corresponden a “una expresión no ajustada dado que el sistema de justicia en este país ha alcanzado un desarrollo permanente”

En ese sentido, su presidente Haroldo Brito, hizo un llamado a observar las cifras de criminalidad que existen en Chile.

“La Corte no comparte el juicio del ministro, por injusto, pues hay una preocupación y una dedicación de los jueces muy fuerte”.

El ministro Brito agregó que “Las formas en cuestión no las aceptamos como adecuadas, pero las entendemos dentro de un contexto y dentro de sus preocupaciones”.

El presidente del máximo tribunal del país también explicó que el pleno de ministros se reunió para analizar las declaraciones del titular de Interior y luego de ello optaron por hacer público su rechazo a esos dichos.

Respecto del prontuario del presunto autor del homicidio de la mujer en la comuna de La Reina, Haroldo Brito, expresó que “la ley de Responsabilidad penal adolescente es un cuerpo normativo que está en proceso de adaptación, está en el Parlamento un proyecto de ley. Lo que ocurre con la incidencia de los jóvenes es que el sistema mismo no está siendo eficiente para los efectos de la criminalidad de los adolescentes”.