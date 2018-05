Señor Director:

En lo personal siempre he recibido piropos y cumplidos tanto de hombre como de mujeres, la mayoría de estas personas de mediana edad (30-40). Nos da asco y repugna, pero cuando lo hace un hombre atractivo, ¿nos seguimos sintiendo ofendidas?. Claro que no, ya que es guapo. En mi opinión el acoso callejero no existe a excepcion que la persona se acerque a ti, a seguirte o acosarte. Las mujeres últimamente nos hacemos ver como victimas, pero más de una ha piropeado a un hombre alguna vez ¿No?, pero cuando nos lo hacen a nosotras es atroz e imperdonable. Con mis maduros 14 años, lo entiendo perfectamente.

No estoy justificando a los hombres, si no que estoy intentando hacer que nos pongamos en su lugar, porque piensen en como se sentirán esos hombres que nunca lo han hecho y los discriminan solo por su sexo, piensen a cuantos hombres han tratado mal solo por ser HOMBRES, a cuántos le han negado ser parvularios por temor a violaciones y abusos de parte de ellos, piensen que en algunos años mas los hombres estarán marginados al igual como lo estuvimos nosotras hace ya varios años.