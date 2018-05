Colo Colo buscará seguir en la Libertadores ante Atlético Nacional

Luego de ganar a Bolívar en el Estadio Monumental, Colo Colo se jugará la vida frente a Atlético Nacional en su afán de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores, algo que no consigue hace 11 años.

El conjunto de Héctor Tapia trepó al segundo casillero, con siete unidades, misma cantidad que Delfín que se hizo fuerte de local para superar a los Verdolagas, líderes del Grupo B, con 9 positivos. Sin embargo, la diferencia de goles les da chances a los albos que tendrán una dura batalla en el Estadio Atanasio Girardot.

Para este encuentro, el técnico del Cacique, Héctor Tapia, podrá contar con el volante César Pinares, quien superó la lesión que lo aquejaba y estará disponible. Eso sí, lamentará la baja de Julio Barroso quien sufrió un esguince de tobillo en el duelo ante Unión Española, por el Campeonato Nacional.

Mientras que los locales no tendrán entre sus filas a Daniel Bocanegra. El lateral derecho tuvo una lesión muscular ante Deportivo Cali el último fin de semana y no dirá presente. “Estamos esperándolo, pero lo vamos a exigir demás y se puede agravar la lesión. Es prudente no arriesgarlo”, dijo el técnico Jorge Almirón que tiene entre algodones a Felipe Aguilar, también por lesión. De no recuperarse, la dupla de centrales será Henriquez – Braghieri.

Cabe destacar que el conjunto colombiano tiene un impresionante registro como local de 11 victorias en línea en su reducto y sólo ha recibido un gol en contra. En general, suma 34 partidos sin perder en Liga en su campo deportivo.

En ese contexto, el talentoso mediocampista Jorge Valdivia manifestó sus ganas de terminar con esa racha. “La historia está hecha para romperse. Un día se tiene que romper esa estadística que tiene Atlético, hay que ir contra la estadística”, indicó en conferencia de prensa.

Por su parte, el capitán Esteban Paredes aseguró que el Cacique está mentalizado en lograr la hazaña y clasificar. “Claramente esperamos ganar. Venimos a sacar un buen resultado, eso esperamos. Clasificar es la hazaña, en eso estamos pensando”, dijo.

En tanto, Tito Tapia volvió a apelar a la historia de los albos en el certamen como una de las principales armas a utilizar en este crucial encuentro. “Tenemos una responsabilidad como club, el club tiene una historia a nivel sudamericano, ganó una Copa Libertadores y ha tenido otros años en que estuvo a punto de ganarla. Tenemos como club responsabilidad en todos los torneos que enfrentamos, tenemos que trabajarla y defenderla”.

“Seguimos apelando a la jerarquía de estos jugadores, cada vez han sacado a relucir su historial futbolístico” , cerró.

Formaciones probables:

Atlético Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Diego Braghieri, Alexis Henríquez, Rafael Delgado; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Macnelly Torres; Gustavo Lenis, Dayro Moreno y Vladimir Hernández. DT: Jorge Almirón.

Colo Colo: Agustín Orion; Gonzalo Fierro, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Óscar Opazo; Claudio Baeza, Carlos Carmona; Nicolás Maturana, Jorge Valdivia, Jaime Valdés y Esteban Paredes. DT: Héctor Tapia.