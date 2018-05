Donald Trump cancela cita con Kim Jong-un

El mandatario norteamericano canceló la cita que se celebraría en Singapur el próximo 12 de junio, porque según él, la “hostilidad abierta” de su homólogo asiático imposibilita el encuentro.

En una carta, Trump expresó que “Lamentablemente, con base en la tremenda rabia y abierta hostilidad mostradas en su declaración más reciente, creo que es inapropiado, en este momento, tener esta reunión largamente planificada”.

Sadly, I was forced to cancel the Summit Meeting in Singapore with Kim Jong Un. pic.twitter.com/rLwXxBxFKx

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de mayo de 2018