Hipocresía

Señor Director:

Hace unos días pudimos ver en la prensa un terrible caso ocurrido en Recoleta, donde una mujer fue apuñalada por un dominicano, debido a que en la casa del inmigrante estaba ocurriendo una fiesta, y dicha mujer fue a pedir que bajaran el volumen de la música. Sin embargo, la reacción del dominicano, fue apuñalarla. El movimiento conocido como #NiUnaMenos, ha realizado varias manifestaciones por distintos casos de femicidios. Me pregunto, ¿No es éste acaso, un caso de femicidio? ¿Se hará alguna marcha en favor de aquella víctima? No, no lo harán. Y no lo harán porque sólo “visibilizan”, palabra que tango les gusta hacer de alarde, los casos los cuales el hombre blanco occidental sea el victimario, porque obtienen dividendos políticos que les sustentan los sesgados y odiosos panfletos como “No quiero tu piropo, quiero que te mueras”, “Tocan a una, nos tocan a todas”. No harán ninguna marcha por esa mujer, porque para el Frente Amplio o el Partido Comunista, no les sirven para su agenda cultural. Ya que como vemos, si el atacante es inmigrante, una mujer que no sea “compañera” de las feministas, e incluso lesbiana o transexual; iría en contra de la victimización feminista. Es una pena que mujeres bien intencionadas con peticiones nobles, con una tremenda ignorancia filosófica e histórica, participen y se dejen instrumentalizar por este movimiento odioso y oscurantista.