Piñera y televisor de Cerro Castillo: “Alguien no cumplió bien su labor”

La noche de este miércoles, el presidente Sebastián Piñera participó en el programa “Llegó tu hora” de TVN, contexto en el que respondió preguntas y críticas de distintos temas que marcan la agenda nacional.

Fue en esa instancia en la que enfrentó los cuestionamientos por la compra del televisor de 84 pulgadas para el palacio Cerro Castillo, el que significó un costo de 8,5 millones de pesos para el Gobierno. La decisión del despacho del equipo se dio posterior a la presentación de dos planes de austeridad emitidos desde el Ministerio de Hacienda, lo que despertó con fuerza las críticas.

El aparato se adquirió a través de una licitación realizada el 12 de marzo, un día después de que el Gobierno asumiera el cargo. Según Mercado Público, se trata de un televisor LG Led 4K de 84 pulgadas por 13.963 dólares, lo que equivale a 8,8 millones de pesos.

“Esa televisión (sic) es para hacer presentaciones, todos los televisores de cerro Castillo no tenían la modernidad para conectarle un computador”, expresó el mandatario. A lo que agregó, “¿Usted no cree que la casa presidencial, donde yo me reúno y los ministros se reúnen, no debe haber una televisión que se pueda conectar a un computador?”, preguntó el Presidente en la misma línea. Sin embargo, segundos más tarde Piñera señaló que “yo creo que nos hicieron una trampa, porque alguien en La Moneda no cumplió bien su labor y lo estamos investigando”.

A las anteriores acusaciones, Piñera agregó que “no se hizo la compra como debió haberse hecho, cotizando todas las oportunidades. Se compra a través de compras públicas. Yo pienso, por eso que quiero esperar la investigación, de que no se compró bien esa televisión”.