Colo Colo empata en Colombia y clasifica a octavos de la Libertadores

Un empate que vale una clasificación fue el que consiguió Colo Colo en su visita a Atlético Nacional de Medellín (0-0) por la sexta fecha del grupo B de la Copa Conmebol Libertadores 2018.

Un resultado que permite a los albos situarse dentro de la ronda de los 16 mejores del certamen después de 11 años, terminado en el segundo lugar con 8 puntos, superando por diferencia de goles a Bolívar de La Paz.

El compromiso tuvo pocas ocasiones en los pórticos. La más clara corrió por cuenta del cacique a través de su goleador Esteban Paredes, que no logró capitalizar un balón que soltó el meta Fernando Monetti (37’). Colo Colo lograba controlar el compromiso evitando cualquier intención local de superarlo en el marcador.

Más encima, la salida de Jorge Valdivia cuando finalizaba el primer tiempo, mermó las aspiraciones albas de generar un juego más consistente en el sector contrario.

Pasaba el tiempo y Bolívar no conseguía la diferencia suficiente en su duelo frente a Delfín de Ecuador para desplazar a los albos en el segundo lugar del grupo, por lo que el elenco nacional afianzó su plan de no sufrir en Colombia. Se mantuvo bien firme en su zona y salvo un par de intervenciones de Agustín Orión, no pasó zozobras consiguiendo el punto que les bastaba para asegurar su presencia en la siguiente fase.

El 4 de junio se sabrá el siguiente escollo de los dirigidos por Héctor Tapia en la instancia de los 16 mejores de la Copa Conmebol Libertadores. La primera misión ya está superada.

FICHA TÉCNICA

Hora: 20:30

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

Atlético Nacional (0): Fernando Monetti; Heliberton Palacios, Diego Braghiedi, Alexis Henríquez, Christian Mafla; Jorman Capuzano, Gonzalo Castellani, Macnelly Torres (74’ Aldo Ramírez); Reinaldo Lenis (79’ Reinaldo Lenis), Vladimir Hernández, Dayro Moreno. DT Jorge Almirón.

Colo Colo (0): Agustín Orión; Gonzalo Fierro, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Óscar Opazo; Carlos Carmona, Claudio Baeza, Jaime Valdés (66’ Felipe Campos), Jorge Valdivia (42’ César Pinares), Nicolás Maturana (85’ Gabriel Suazo); Esteban Paredes. DT Héctor Tapia.

Goles: No hubo.