Fuerzas Especiales

Señor Director:

Hoy 24 de Mayo del presente año, F.F.E.E hizo ingreso al Instituto Nacional, con extrema violencia, llevándose detenidos a alumnos que estaban realizando clases, a gente que no tenía nada que ver, pegando, lanzando sillas, bombas lacrimógenas, insultando.

A rededor de 15 alumnos resultaron lesionados, esto fue después de una asamblea en modo de protesta contra la dirección del Instituto Nacional.

Muchos funcionarios, profesores y auxiliares, ayudaron a que F.F.E.E no siguiera agrediendo a alumnos, cuyo actuar tuvo como consecuencia que se llevaran un par de golpes.

Repudio el actuar de F.F.E.E, un exceso negativo, que tuvo consecuencias en el alumnado del establecimiento.

Espero que estas situaciones no se repitan más, porque una institución que nos protege, no puede incurrir en estos errores, no puede ser así de agresivo con menores de edad, sin contar que muchos de los afectados no tenían arte ni parte en la situación.

Y llamo a no creerle a los canales de TV que no ponen la verdad en sus titulares, esta vez los afectados fueron los alumnos, los alumnos fueron violentados, y tenemos evidencia audiovisual de lo anterior dicho.