La “UC” empata con Antofagasta pero sigue de líder

Universidad Católica terminó la primera rueda como líder del Campeonato Scotiabank 2018 tras igualar sin goles frente a Deportes Antofagasta en juego disputado en el estadio San Carlos de Apoquindo ante 10.572 espectadores.

No obstante, el resultado no los deja conforme en la precordillera porque con 34 puntos solo aventaja por una unidad a Universidad de Concepción. Además, en el juego no se plasmó su tenencia de gol en ocasiones para vulnerar la valla del meta antofagastino, Fernando Hurtado.

El arquero sólo intervino en el primer tiempo luego de un remate de David Henríquez, quien realizó una jugada personal fuera del área.

El elenco “puma” dispuso de algunas oportunidades para sorprender al puntero. Un tiro libre de Felipe Flores en el primer tiempo fue un adelanto. La más clara la tuvo en los 62 minutos cuando un remate de Michael Lepe pasó cerca del arco defendido por el ex arquero nortino, Matías Dituro. Y en la jugada siguiente, Flores no le da bien desde una posición privilegiada.

En los minutos finales, Flavio Ciampicietti no logró conectar un par de centros que pudieron significar la victoria para los dirigidos por Gerardo Ameli.

La UC no cede en la parte alta, pero sigue enredándose sumando su tercer empate consecutivo. Mientras que el “CDA” cierra la primera mitad de la competencia con 26 puntos en zona de clasificación a competencias internacionales.