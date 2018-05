Señor Director:

Comparto una reflexión sobre la agenda de género y el envejecimiento.

Me parece muy importante que Chile avance materia de género, especialmente en la no discriminación y la no violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito público como en el familiar. Las propuestas de la agenda de género del actual gobierno me parecen necesarias, un piso mínimo para avanzar y garantizar un futuro mejor para las niñas y jóvenes, mujeres adultas de mañana. Sin embargo, a mi juicio queda fuera un tema relevante, el cuidado de las personas mayores, enfermos y discapacitados, ya que quienes cuidan son en su mayoría mujeres. Estas mujeres dedican gran parte del día a las labores domésticas y de cuidados, sin remuneración, capacitación, ni ayuda. Las cuidadoras pasan muchas veces años sin tener un día de vacaciones, cuentan con poco o nulo apoyo de otros miembros de la familia y en algunos casos deben dejar de trabajar en forma remunerada para ejercer este rol. Este es un tema transversal: de género, de economía del cuidado, de uso del tiempo libre y de vejez. El cómo afecta la calidad de vida de las mujeres chilenas el ejercer este rol, que social y culturalmente les ha sido asignado, es un tema a investigar para generar políticas públicas adecuadas en la materia. Como gerontóloga social me preocupa especialmente el grupo de mujeres mayores, quienes muchas veces cuidan del marido enfermo, de nietos y otros miembros de la familia, en desmedro de su propia salud física y mental ¿Qué calidad de vida en la vejez están teniendo estas mujeres? Creo que para generar políticas públicas integrales en materia de género debemos contemplar tanto a las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas y las adultas mayores.