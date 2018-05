El centro político colombiano decide al próximo presidente del país

Una histórica segunda vuelta habrá en Colombia el próximo 17 de junio. Por primera vez en la historia del país cafetero un candidato abiertamente de izquierda, como lo es Gustavo Petro, se enfrentará con reales opciones de triunfar en el balotaje. Para eso debe imponerse al postulante de la derecha, Iván Duque.

Petro logró su paso a la segunda vuelta con un 25,09 por ciento de los votos, 14 puntos por debajo de Duque, quien alcanzó el 39,14 por ciento de los sufragios. Si bien la diferencia es considerable, se deben tomar en cuenta los votos de quien quedó tercero, Sergio Fajardo, con un 23,73 por ciento de los sufragios. Si sus votos se traspasan a Petro, sería suficiente para que el candidato de la izquierda llegué al máximo cargo del país.

Y no es improbable, pues se considera a Fajardo como más cercano al progresismo, lo que hace predecir que un gran porcentaje de sus votos vayan a Petro, muchos de ellos, para impedir que el representante de uribismo, Iván Duque, llegue al poder.

Pese a lo que muchos dan por sentado, Fajardo no ha emitido apoyo a ninguno de los candidatos que pasaron a segunda vuelta, solo se ha limitado a expresar que la decisión no depende solo de él, sino de su coalición. “En el momento en que tomemos la decisión que tomemos la tendremos que explicar, y yo explicaré eso a todas las personas que votaron por mí”, dijo este domingo.

Lo cierto, es que el centro político de Colombia es quien elegirá al nuevo mandatario, y lo paradójico, es que tendrán que votar entre ambos extremos de los seis candidatos que compitieron en primera vuelta.

Para uno de los principales periódicos de Colombia, El Tiempo, el hecho de que la izquierda y la centro izquierda sumen tantos votos obedece al desgaste de la vieja política que ha detentado el poder casi sin alternancia. “Los votantes de Gustavo Petro y de Sergio Fajardo, que sumados se acercan a los 10 millones, encarnan un potente deseo de renovación”, se lee en su editorial de este lunes.

Paz Milet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, considera que la histórica votación de Petro se relaciona directamente con el proceso de paz entre el Estado y las guerrillas de las FARC, pues este grupo armado siempre fue vinculado con la izquierda nacional, lo que provocaba rechazo en ciertos sectores de la sociedad.

“Hoy se abrió un espacio para una izquierda que tradicionalmente no había pasado a segunda vuelta, no había tenido mayores oportunidades porque se le vinculaba con lo que eran las FARC. De alguna manera esto indica que se abren espacios a nuevos liderazgos, como el del ex alcalde de Bogotá que logró el 25 por ciento de los votos”.

Milet también comentó que no hay seguridad de que efectivamente los votos de Sergio Fajardo vayan hacia Gustavo Petro, pues considera que el centro político de Colombia está dividido, y algunos cuestionan lo que significa el candidato de la izquierda sobre todo por la cercanía que en algún momento tuvo con Venezuela.

Por eso cree que en la segunda vuelta habrá una reconformación del mapa político colombiano, a partir del establecimiento de determinadas alianzas que dependerán de las negociaciones de ambos candidatos que pasaron a segunda vuelta.

Sobre el temor que tiene la derecha colombiana y regional de que Gustavo Petro llegué al máximo cargo de la nación, Paz Milet considera que el candidato de Colombia Humana ha ido moderando su discurso para poder obtener los votos de centro y no generar el miedo de que bajo su gobierno el país se transformará en una nueva Venezuela, miedo que Iván Duque aprovecha muy bien.

“Yo creo que Petro ha dado una serie de señales que lo diferencian de Iván Duque, como el continuar con el plan de paz, que quiere plantear un escenario más reivindicativo de demandas sociales. Esto, de alguna manera, significaría una convivencia de fuerzas desde una lógica más de izquierda, pero no necesariamente significa mayor polarización, porque Petro ha tenido que moderar algunas de sus posiciones el último tiempo”.

Es importante destacar que si bien la izquierda pasó a segunda vuelta, el centro tuvo más votos que esta, pues este sector político se presentó con dos candidatos: Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Fajardo obtuvo un 23,73 por ciento, y de la Calle un 2,06 por ciento. Entre ambos obtienen un 25,79 por ciento, si bien el margen es mínimo, superan a Petro.

Y es este centro dividido el que decidirá quién gobernará el país caribeño. Desde ya, los medios colombianos hablan que el Polo Democrático Alternativo, una de las principales fuerzas políticas de centro izquierda y que en primera vuelta apoyó a Fajardo, se inclinará por Gustavo Petro.

“Felicito a Gustavo Petro y a Ángela María Robledo (candidata a vicepresidenta) por la extraordinaria campaña que han hecho que logró llegar al corazón y a la razón de millones de nuestros compatriotas, especialmente a los más excluidos. Allí estaré en segunda vuelta respaldando a la Colombia Humana y su programa”, dijo este lunes Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo.