Oposición se muestra escéptica por anuncios de cuenta pública

Se trata de la primera cuenta pública ante el Congreso pleno del segundo gobierno de Sebastián Piñera y estarán enmarcadas por las protestas estudiantiles por una educación no sexista.

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, se mostró escéptico de las propuestas que pueda hacer el presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública del próximo 1 de junio.

Luego de una reunión de comité entre los presidentes de los partidos que conformaban la Nueva Mayoría, Elizalde aseguró que, como coalición, no esperan mucho de los anuncios que pueda hacer el Mandatario.

En ese sentido consideró que Piñera debe abordar de forma urgente los problemas que existen en dos áreas específicas.

“Obviamente esperamos que las buenas intenciones que ha expresado el Presidente se traduzcan en iniciativas concretas y vamos a evaluar una vez que se conozcan los contenidos. Por ejemplo, la semana pasada el Presidente anunció su agenda en materia de las demandas de las mujeres y yo lamento que no se haya incorporado la iniciativa que propusimos de establecer por ley la integración paritaria de los directorios de las empresas públicas y las sociedades anónimas”.

El presidente del Partido Socialista, criticó además el bajo número de proyectos que el gobierno ha enviado al Congreso.

“El gobierno parece que no quiere ir al parlamento a discutir los temas que son de interés nacional, una vez conocida la cuenta sabremos cuáles son las demás iniciativas. Si creemos que hay que abordar ciertos temas que son urgentes. Primero salud, hay que fortalecer la salud pública que es donde se atiende la gran mayoría de los chilenos y elevar los estándares de calidad de los servicios públicos de salud. En segundo lugar, pensiones, porque el sistema de AFP no da para más, es un sistema que no está otorgando pensiones dignas para los chilenos y es necesario abordar este tema que ha sido postergado por mucho tiempo y ahí hay un desafío que es muy relevante”.

La cuenta pública del Presidente ante el Congreso pleno se realizará en el marco de las demandas del movimiento feminista. Incluso se ha programado una marcha por parte de estudiantes y sectores que demandan equidad de género, para lo cual se hizo ingreso de una solicitud formal ante la Intendencia de la región Metropolitana.