David Órdenes: “Mesa por la Infancia no debe ser ganancia de gobierno”

“Este proceso de diálogo no es nuevo, ha sido recurrente en cada gobierno en los últimos 28 años, por eso el desafío es el resultado”. Así se refirió el presidente de la Fundación La Caleta, David Ordenes, a las expectativas de la Mesa por la Infancia convocada por el gobierno.

Precisó que entre las conclusiones debe haber un punto referido a la necesidad de aprobar una ley de protección integral de derechos de la niñez adecuada a convenios internacionales, donde el Estado se haga responsable de los menores.

En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el presidente de la ONG dedicada a desarrollar experiencias comunitarias y socio educativas con niños, niñas y adolescentes, no descartó que, dependiendo de los resultados, la mesa signifique solo un dividendo político – comunicacional para el mandatario Sebastián Piñera.

“Este es un proceso que no es nuevo, lo que ha hecho el Presidente es colocar un tema que ha estado latente en el último tiempo, que es el Servicio Nacional de Menores, entonces al final es una ganancia política relevar el tema Sename, pero en definitiva lo que estamos esperando es que va a pasar, una ley de protección de garantía de derechos universal para todos los niños y no solo una respuesta a la debacle del servicio”, afirmó.

El representante de ONG La Caleta, David Ordenes, calificó como una contradicción lo que está haciendo el gobierno, donde por un lado envía la fuerza policial a reprimir a menores, y por otro lado clama respeto por sus derechos.

Indicó como ejemplo la represión hacia los estudiantes secundarios en la capital, algo similar -sostuvo- a lo que pasa también en los llamados barrios críticos, donde Carabineros ejerce violencia contra niños residentes.

“Ya existen muestras visibles de que estamos viviendo focos, no estamos diciendo que esto sea generalizado en el país, pero estamos constatando focos de violencia donde realmente el Estado, con su fuerza policial instalada en estos sectores, no están dando respuesta porque la respuesta no puede ser represión, violencia, sino que tiene que ser derechos garantizados en las comunidades donde vivimos”, argumentó.

Órdenes aseveró que pese a las acciones que está realizando el Ejecutivo por tema infancia, las organizaciones que representan a la sociedad civil no deben conformarse con estas, sino que se deben abrir otros espacios de discusión.

Por eso convocó a movilizarse este miércoles a las 11 de la mañana en la Plaza de Armas de la capital, para marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social y entregar una carta patentando el deseo de que se garanticen los derechos de los niños en Chile, y que la instancia ejecutiva no se transforme en un mero dividendo político para el gobierno de Sebastián Piñera.

“Que la sociedad civil se movilice y no se conforme con los espacios que está abriendo el gobierno para dialogar. Tiene que estar la demanda, la exigencia de que realmente no nos sintamos solamente invitados, sino que con el derecho a decir lo que hay que hacer, pero además participar activamente. Aquí el Estado tiene una responsabilidad como garante de que los derechos de la niñez se hagan realidad”, subrayó.

Recordemos que en los próximos días el Ejecutivo dará a conocer las primeras conclusiones de la Comisión por la Infancia. Mesa que terminó de discutir las propuestas este lunes y que también fue constituida, no exenta de polémicas, por algunos parlamentarios de oposición.

Instancia que eventualmente responderá sobre distintos aspectos de la política de infancia y, posteriormente, redactará un informe de consenso.