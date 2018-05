Diputados definen comisión para analizar acusación contra Santelices

Cumpliendo los requerimientos y plazos normativos, la Sala de la Cámara de Diputados definió esta mañana la integración de la comisión que deberá encargarse de analizar la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices.

Siguiendo el sistema de sorteo por balotaje, fueron electos los diputados Jorge Rathgeb (RN), Diego Schalper (RN), Renato Garín (RD), Ramón Barros (UDI) y Marcos Ilabaca (PS).

El diputado de Renovación Nacional, Jorge Rathgeb, quien en el pasado se mostró crítico de la acusación, afirmó que no llegará a la instancia con alguna idea preconcebida.

Yo debo sacarme la chaqueta partidaria y la chaqueta de lo que significan las opiniones propias y realizar una investigación con los fundamentos que se señalaron en la acusación, que por lo que he tomado conocimiento, es bastante extensa, la defensa del ministro y las probanzas que se podrán entregar. Yo como abogado debo ser lo suficientemente responsable en emitir cualquier opinión respecto de este tema, no lo he hecho anteriormente ni lo haré durante la investigación, salvo lo que significa la apreciación que uno pueda ir realizando de los antecedentes que se vayan entregando.

Por su parte el diputado de Revolución Democrática, Renato Garín, afirmó que existen los fundamentos para dar curso a la acusación constitucional.

Me parece que están todas las condiciones dadas desde el punto de vista jurídico y político para hacer un análisis detallado, preciso y objetivo respecto de lo que ha ocurrido. Contraloría ha emitido un juicio, nosotros tenemos una visión previa al caso, por supuesto, pero mi labor en esta comisión como abogado y como diputado, es estudiar nuevamente las situaciones que ocurrieron, el caso completo y mirar cuáles son las consecuencias reales que han tenido las ilegalidades cometidas.

Conforme a lo expuesto en el texto de la acusación, el libelo se presenta bajo la premisa que el Ministro Santelices comprometió gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución; y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.

Concretamente, los diputados que impulsan el libelo lo acusan de cometer delito al modificar el protocolo de aborto en tres causales en lo referente a la objeción de conciencia. Se basan en el dictamen de la Contraloría que declaró no ajustada a derecho la acción del ministro, interpelado por la Cámara por el mismo motivo.