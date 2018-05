¿Quién es culpable?

Señor Director:

Hoy existe una crisis en la Iglesia que nace de los casos inconsecuentes del último tiempo que ponen en el ojo del huracán a toda autoridad católica, sea sacerdote, obispo o hasta el mismo Papa, no obstante, como fiel creyente de esta religión presento el origen del conflicto en un ámbito histórico e informativo.

En la historia se han vivido múltiples enfrentamientos por diversos factores, más el principal es que somos imperfectos e individualistas, no estoy justificando los actos, pero si hoy en día existe una crisis es porque nosotros nos hemos cerrado a los demás y hemos alejado de nuestro corazón el verdadero mensaje que Jesús nos mostró, ser empáticos y solidarios con los otros, por lo mismo, ¿Vale realmente la pena juzgar la fe, culpar a Dios, por actos humanos indebidos?.

La respuesta es no, la crisis se origina por no saber discernir entre lo que es la fe y lo que el individuo creyente hace, ello ocurre porque la información entregada es escasa y sesgada, se le ve el lado negativo, así que si queremos solucionarlo hay que investigar por cuenta propia, formar un criterio teniendo una buena base y argumentos, no guiarse simplemente de lo que los otros dicen, hay que aprender a expresarse desde tu condición actual, dejar el egocentrismo para poder acoger a nuestro prójimo, siempre teniendo presente que Dios no desea el mal, eso ocurre sólo por actos propios.

Le agradezco de antemano su atención.

Sofía Henny Inzunza

Estudiante Cuarto Medio

Colegio Saint John’s Villa Academy