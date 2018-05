Señor Director:

Hoy en día, mientras los anglicismos florecen en el castellano, la pureza de la lengua queda relegada a una memoria distante. ¿Este fenómeno representa una riqueza cultural o una amenaza lingüística?

Nos guste o no, la evolución de la lengua es casi inevitable. ¿Cuántas lenguas nómadas permanecen todavía inafectadas por las consecuencias del consumismo o del mundo tecnológico? Muy pocas. El predominio de la lengua inglesa, en casi todos los sectores, es impresionante.

Se puede hablar de la modernización y evolución del castellano como una riqueza, con tantas palabras y expresiones nuevas. Es como si la comunidad hispanohablante recibiera los anglicismos con los brazos abiertos. Ese argumento está reforzado por los últimos datos de la Real Academia Española (RAE) de 2017, que incorporó al uso oficial del castellano 20 vocablos nuevos. Además, un puñado de esos vocablos tiene su origen en la lengua inglesa como ‘friki’ (algo raro, del inglés ‘freaky’), o ‘abracadabrante’ (algo sorprendente, del inglés ‘abracadabra’). Lo sorprendente es que hay equivalentes en español para decir la misma cosa: no obstante, se prefiere el homólogo inglés hispanizado.

¿De dónde nace este fenómeno? ¿Por qué se muestra una preferencia por las palabras extranjeras cuando hay equivalentes perfectamente utilizables en castellano? Ese es el meollo de la cuestión: los anglicismos suelen ser vistos como sinónimo de prestigio, como si el conocimiento vago de unas palabritas inglesas confirmara un saber sin igual.

Según el anuario «El español en el mundo 2017» del Instituto Cervantes, hay más de 572 millones de hispanohablantes en el mundo, por no hablar de los 21 millones de personas que lo estudian actualmente (Instituto Cervantes ‘’El español: Una lengua viva”, 2017). Sin embargo, por muy popular que el castellano sea, no ha logrado tener el mismo prestigio global que el inglés. ¿La razón principal? La red. Dado que las redes sociales más seguidas son las que tienen un origen anglófono (aplicaciones, emails), es fácil ver cómo hoy en día, si queremos mantenernos al mismo nivel que el vecino, estamos obligados a tener un conocimiento básico del inglés de la red.

En un mundo donde los únicos préstamos del castellano en la lengua inglesa son ‘siesta’, ‘sangría’ y ‘olé’, a no ser que llegue a tener un papel innovador en el mercado global o mundo tecnológico, no conseguirá el prestigio mundial del inglés. Aunque lo veamos como una píldora amarga para la sociedad, tras años de historia, la superioridad lingüística de un idioma ha existido siempre y nos revela algo de la identidad de la sociedad en cada época. El latín, el francés y, ahora, el inglés: tantas lenguas han mantenido un cierto estatus en la esfera pública. ¿Y la próxima? Pues, el castellano, of course.