Confech no participará en mesa de diálogo con el gobierno

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que forma parte de la Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas, confirmó que no participará en la mesa de diálogo a la que había sido invitada por el gobierno.

La vocera de los estudiantes y de la organización feminista, Paz Gajardo, explicó que no irán a estas reuniones hasta que “el gobierno no se muestra a favor de las mujeres”, ya que rechazan la agenda mujer del Presidente Sebastián Piñera, y exigen compromiso del Ejecutivo con sus demandas.

“Las dirigentas Confech hemos decidido que no asistiremos a ninguna mesa de trabajo mientras el gobierno no se muestre cotidiano, mientras no se ponga al lado de las mujeres, mientras efectivamente no invite a una mesa de trabajo a todas las mujeres que hoy somos violentadas. Nadie le cree al gobierno que es feminista, eso no es así. El feminismo se hace y no se nace. No por ser mujer eres feminista”, afirmó.

Paz Gajardo, vocera de la Confech, realizó un llamado a marchar este viernes en Valparaíso debido a la cuenta pública que realizará el Presidente Sebastián Piñera.

En tanto, durante la mañana de este jueves, estudiantes de la Aces y la Confech, quienes forman parte del movimiento transversal feminista, se tomaron la sede de la UDI en la comuna de Providencia para enfatizar en la demanda de terminar con la educación sexista.

En el frontis de la sede, las jóvenes alzaron carteles donde señalaron: “Van Rysselberghe: En tus palabras está la violencia que nos mata día a día”, en directa alusión a presidenta del partido oficialista.

La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Amanda Luna, dijo que la UDI ha sido uno de los principales cómplices y precursores de la violencia contra la mujer y del movimiento LGTB.

“La senadora Jacqueline van Rysselberghe no puede decir que la educación no sexista es solo una canción de izquierda. Vamos a seguir tomándonos todas las instituciones que podamos, todos los liceos que podamos, todas las calles que podamos, porque no vamos a seguir permitiendo esto”, declaró.

En horas de la tarde, Carabineros desalojó a las estudiantes que protestaban por el apoyo del partido a la desigualdad de género.

Según observadores de Derechos Humanos, al menos 15 personas fueron detenidas.