Record de Arley Méndez destaca en nueva jornada chilena en los Suramericanos

Arley Méndez le entregó al Team Chile el oro número 15 de nuestro país en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

El campeón del mundo en Levantamiento de Pesas respondió a su favoritismo y se impuso por una amplia diferencia sobre sus competidores. Méndez se anotó con 165 kilos en Arranque y 212 en Envión –nuevo récord panamericano de la modalidad-, para sumar un Total Olímpico de 377.

Además de Méndez, el nacional Kevin Wormald terminó en el tercer lugar de la misma categoría con un Total de 330 Kilos, por lo que se colgó la medalla de bronce.

“Son mis primeros Juegos Suramericanos. Estoy feliz por haber ganador la medalla de oro, por poder aportar al medallero de nuestro país, ojalá podamos seguir así. Me sorprendí un poco con la marca, no me esperaba hacer la marca de 212 kilos”, aseguró Arley tras la competencia.

En tanto, el Team Chile de Bádminton sumó tres medallas de bronce en las competencias de Dobles Femenino, Masculino y Mixto. Estas medallas no han sido sumadas al Medallero Oficial, pero sí serán agregadas hoy, cuando las 3 categorías tengan a sus medallistas de oro y plata.

Equitación suma el oro 16

Con una medalla de oro y otra de plata debutó este miércoles la equitación chilena en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018, luego que Alfonso Anguita e Ignacio Montesinos lideraran la final de la prueba de velocidad y conducción.

La pista de la Escuela Militar de Sargentos de Tarata vio el arrollador paso de los binomios nacionales, que comandaron la competencia que reunió a 23 jinetes de Chile, Bolivia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Ecuador y Brasil.

Anguita, a lomos de HCS Frutillar lideró la prueba de 1,35 de exigencia tras marcar un tiempo de 68,25, mientras Montesinos al mando de JL Cornet Boy lo escoltó luego de imponer un crono de 69,10. Completó el podio el ecuatoriano Diego Javier Vivero con 69,95.

“Esta es una medalla muy importante, pues es muy significativo competir por Chile y lograr ganar la competencia. Creo que fue fundamental el trabajo táctico que hicimos. Nos jugamos nuestras opciones y todo resultó como lo habíamos pensado. Ha sido un gran día, y ahora tenemos que seguir enfocados pues mañana tenemos que disputar la etapa final de la competencia por equipos” dijo desde Bolivia Alfonso Anguita, quien sumó su segundo oro personal en los Odesur, luego que también ganara en Medellín 2010 esta misma prueba.

“Ha sido un día magnífico. Lo que planificamos como equipo se nos dio a la perfección. El orden que establecimos nos dio lo que salimos a buscar, pues Nacho (Montesinos) les metió mucha presión a los jinetes que sabíamos que tenían opciones de ir por el oro y eso los hizo arriesgar mucho. Así, Alfonso salió muy claro en lo que tenía que hacer y cumplió perfecto tras realizar un reciorrido impecable” dijo Joaquín Larraín, coach del Team Chile.

Otra buena noticia que dejó el primer día en Tarata fue que Chile pasó a comandar la clasificación por equipos, prueba que definirá a sus ganadores este jueves con un nuevo recorrido.

Voleibol masculino disputará el oro ante Argentina

La selección chilena de vóleibol masculina derrotó por 3-1 a Colombia y se instaló en la gran final de los Juegos Suramericanos, tras imponerse en parciales de 20-25, 25-23, 25-15 y 25-20.

Los dirigidos por Daniel Nejamkin vencieron a Colombia en un gran partido, donde se repusieron de la derrota en el primer set para mostrar su mejor nivel, remontar y cerrar el partido a su favor, consiguiendo su cuarta victoria consecutiva.

El Team Chile de vóleibol con el triunfo ya aseguró la medalla de plata al clasificar a la gran final. Este jueves, a las 17:30 horas, cerrará la fase grupal ante Argentina, equipo al que volverá a enfrentará el viernes en la gran definición por el oro.

En el fútbol masculino la “Roja” rescata un empate

La valentía que caracteriza a la Selección Chilena Sub 20 Masculina apareció nuevamente en Cochabamba.

Luego de ir cayendo con Bolivia por 2-0, anfitriones que contaron con el apoyo de más de 7000 personas en el Félix Capriles, el equipo de Hector Robles rescató un valioso empate por 2-2 que mantiene intactas las chances de clasificar a la próxima etapa del torneo de fútbol de los Juegos Suramericanos.

Si bien es cierto que Chile cometió errores que en la altura y en una cancha en malas condiciones se pagan caro (los goles bolivianos salen de un tiro libre impecable cercano al área y el otro de un remate tras un rebote mal despejado), los cambios en el entretiempo y una nueva disposición en la segunda mitad pudieron allanar los caminos.

Los tantos nacionales corrieron por cuenta de un cabezazo certero de Matías Sepulveda (60’) y un remate a puerta descubierta de Nicolás Guerra (85’). Los tantos altiplánicos corrieron por cuenta de Julio Herrera y Mauricio Paz.

Con dos puntos en la cuenta de los Odesur, Chile sigue dependiendo de sí para acceder a semifinales. Un triunfo ante Venezuela, el próximo viernes en el mismo estadio, llevará a los próximos anfitriones del Sudamericano Sub 20 a la ronda de los cuatro mejores equipos del certamen.