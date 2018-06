Cuenta Pública: Miles de personas marcharon por una educación no sexista

Casi media hora antes de que el Presidente Sebastián Piñera diera inicio a su primera cuenta pública, miles de personas participaron en Valparaíso de la marcha convocada por la Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas.

La instancia, que agrupa principalmente a organizaciones de estudiantes universitarios y secundarios, como la Confech, la Aces y la Cones, llamó a una movilización que también se replicó en otras regiones del país.

La principal marcha comenzó en el sector de Plaza Sotomayor y terminó en avenida Francia con Pedro Montt, según la autorización de la Intendencia de Valparaíso.

En la oportunidad, Amanda Opazo, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), se refirió a la demanda no sexista en la educación y a las propuestas de equidad de género a las que el Presidente Piñera hizo referencia en el Congreso: “Es una agenda poco representativa en todos los ámbitos. Nosotros ya presentamos nuestras demandas reales, ya que vemos que Piñera toma decisiones a puertas cerradas y eso no es lo que necesitamos. Ya vimos en su campaña una actitud bastante machista y constatamos que el ministro de Educación no se ha pronunciado al respecto, solo se ha dedicado a emitir declaraciones bastante misóginas o ha dicho que la violencia que al interior de los establecimientos educacionales son solo pequeñas humillaciones. Por eso, la movilización seguirá adelante como única forma de conseguir lo que necesitamos”, afirmó.

Además de estudiantes, se sumaron a la protesta organizaciones ciudadanas como la Coordinadora No + AFP, comités de usuarios por la defensa de la salud pública, el Colegio de Profesores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y ONG pro derechos del niño, entre otras instancias.

En este sentido, el presidente del magisterio, Mario Aguilar, aseveró que el Gobierno aún no toma real conciencia de lo que significa la movilización, utilizando erróneamente la lucha feminista para imponer proyectos de ley, dentro de un argumento de equidad: “Apoyamos las demandas con entusiasmo y tenemos claro que son las reivindicaciones que el país necesita. Nos hace bien a hombres y mujeres que la cultura patriarcal sea desterrada de nuestro país y, en ese sentido, los anuncios del Presidente no dan cuenta de la profundidad de las peticiones. Creo que él no ha entendido cuál es el calado de lo que se está exigiendo, por tanto, el movimiento social va a seguir fuertemente movilizado en las calles”, advirtió.

Con lienzos y pancartas, miles de manifestantes demandaron una educación no sexista y la defensa de los derechos de las mujeres. También reafirmaron las críticas al ministro de Educación, Gerardo Varela, a quien califican de no ser un interlocutor válido en el debate, ya que no entiende las demandas del movimiento.