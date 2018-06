Estimado Director:

Junto con saludar, esperando que se encuentre bien, me presento me llamo Fernanda Lupallante, tengo 16 años, formo parte del curso III° año medio del colegio San Francisco de Sales. Me dirijo a usted con la finalidad de dar mi testimonio como adolescente católica.

La mayoría de nosotros está consciente de lo que está ocurriendo hoy en día en la Iglesia, asumiendo que atraviesa un momento efervescente, por lo que surge el siguiente cuestionamiento, ¿será de iglesia o seremos nosotros? La respuesta es bastante simple ya que nosotros somos los que la conformamos.

Sin darnos cuenta hemos dejado de lado nuestra fe católica y hemos perdido credibilidad en el catolicismo por los distintos escándalos en los que se ha visto involucrada.

A partir de esto, surge la interrogante ¿Qué ha hecho la iglesia por las personas?, y para responder esta pregunta es necesario volver a nuestros orígenes, recordar a ese momento preciado en el que Jesús dio su vida por nosotros.

En vista de lo anterior, quisiera expresar mi llamado a los creyentes para que nos unamos y logremos que esta “crisis” se acabe, siendo generadores y participes en que cambie el mundo.

Por último, creo que es necesario finalizar reflexionando, ¿Qué tan sólida esta nuestra fe?, ¿qué significa hoy en día el ser católico?

Sin más que añadir, sin despide cordialmente

