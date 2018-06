Señor Director:

Pienso acerca de la similitud política entre Chile, y España: Desde un año a esta parte se inicia y finiquita, el proceso de denuncia de la corrupción política como forma de gobierno en España bajo la conducción de Mariano Rajoy.

Las formas en como esto se fue dando llama la atención acerca de la similitud a lo que los chilenos nos venimos enfrentando hace ya mas de diez años.Como dos gotas de agua que se unen para una proxima tormenta, la cual se teme acontecerá en todo el mundo cuando el modelo económico de la corrupción se venga abajo.Hay aspectos similares en ambas realidades, el principal es la corrosión de las instituciones bajo la interacción de los poderes del estado que dejan de ser independientes bajo las maniobras del ejecutivo.La derecha hoy gobernante deja en evidencia la manipulación del poder judicial ante los escándalos. Esto no se notó cuando conservadores y socialistas se alternaban en el poder, y que ha acontecido durante dos décadas.Los mismos veinte años en que la concertación asumió el gobierno acá en Chile. Es como si las realidades de la política en ambos países hubieran sido dibujadas con pantógrafo.Ya en el 2010-2012 mas de algún teórico pronosticó el derrumbe de modelo acá en Chile, cuestión que en España no se ha oído nombrar, se aduce el fenómeno a otras causas, como la eterna disputa entre derecha, centro, e izquierda, o sea lo clásico con tres frentes o bloques, mientras que acá tenemos que las centro derecha y centro izquierda se disputan el privilegio de administrar el modelo.Las diferencias acá son las ideologías fundacionales, que ni se perciben a la hora de cuestiones practicas, y la similitud mas notable, es la corrupción por ambos lados, emulando a la del PP español, razón por la cual fue sacado del gobierno, pasando este a manos del PSOE con Pedro Sanchez a la cabeza.A este le cayó el gobierno en los brazos sin haber movido desde el principio un solo dedo, sino que se sumó a la gestión de Unidos Podemos en las personas de Irene Montero, y Pablo Iglesias a posterioridad, en una fase intermedia, fueron ellos (Podemos) los verdaderos gestores del desenlace final, sacando a una derecha corrupta del poder. Se parece en algo a lo nuestro?Queda la esperanza que el Juntos (Unidos..) Podemos, se mida definitívamente con el PSOE en la contingencia, ya que es un partido en donde Felipe Gonzales ejerce una influencia similar a la que ejerció Gutemberg Martinez en la DC chilena.La idea de Gonzalez es que el PP y el PSOE gobiernen alternatívamente, como republicanos y demócratas en EEUU. Cuestión que es imposible por la corrupción en circulos del PP, cuestión que dió con el tráste al pensamiento de F..Gonzalez. O sea que con el PP, cae F. Gonzalez dentro del PSOE, es como sumar dos mas dos.Los que corren el riesgo de desaparecer son los de Ciudadanos (liberales de centro derecha) cuyas alas de electores se repartirían entre el PP y el PSOE en las proximas contiendas electorales, cuestión que en ningún caso Pedro Sanchez quiere precipitar ante los requerimientos de Albert Rivera lider de ciudadanos quien está contra el tiempo en espera del desangramiento de su partido.Antes de continuar habría que hacerse una serie de preguntas : Es el poder judicial español mas creíble que el chileno en sus funciones? Si lo comparamos con el papel que el fiscal Abbot ha desempeñado, que se dió hasta el lujo de desarrollar una doctrina propia que haría que todas la cornizas de los tribunales del mundo se vinieran abajo, pero que todavía sigue apernado a su puesto.Es esa una de las causas por la cual tenemos a Piñera por segunda vez como Pdte, cuando en realidad debiera estar en la cárcel?La otra pregunta es : Le llega siquiera el Frente Amplio (FA) a los talones, al Juntos Podemos (Podemos)? Es comparable el liderazgo de Giorgio Jackson (Gabriel Boric) al de Irene Montero, y Pablo Iglesias?Es cuestión de tiempo una división dentro y fuera del ChileVamos entre derecha dura y centro derecha, si pensamos lo que sucederá entre la UDI, RN, y el rejuntado DC que anda deambulando en busca de su nicho.Al final tendría que quedar una derecha dura tipo PP (franquista-pinochetista), una centro derecha liberal tipo Ciudadanos de España, un semi bloque PSOE y Podemos, como pudieran serlo el FA-NM, lo cual tendría que conformarse antes que Sanchez finalice su actual periodo.Para que eso suceda habria que neutralizar a F. Gonzalez, y que alguién como Rodriguez Zapatero haga su aparición, y ahí tendríamos los chilenos un cuadro digno de emular, siempre que haya una limpieza en el PC que dé lugar a un pacto FA-PC.El problema del FA es lo débil en lo ideológico, y endeble en lo estructural, si lo comparamos con el Podemos.Todo esto iría conformando una analogía de realidades similares aunque diferentes. Como se puede apreciar todo se me ha ido entremezclando, y pido disculpas por lo engorroso de ambas realidades….