Fiscal Chong afirma que ya conocía los correos de Martelli

La Fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, se refirió a los antecedentes publicados este domingo por el diario La Tercera y que revela correos de la empresa brasileña OAS donde se menciona a figuras de la ex Nueva Mayoría por supuestos aportes para campañas políticas.

Según los correos dados a conocer, Martelli mantuvo contacto desde 2009 con Felipe Padovani, primer presidente de OAS Chile, además de revelar acercamientos de la firma brasileña con militantes del PS, PPD y ex ministros de la administración de Michelle Bachelet.

Al respecto, la fiscal aseguró que “no son nuevos antecedentes, obviamente estaba al tanto de la investigación, esos son hallazgos de la investigación llevada adelante por el Ministerio Público a mediados del año pasado. Son antecedentes respecto de los cuales teníamos evidente conocimiento”.

Ximena Chong aclaró que “todo lo que es eventual infracción a la ley electoral a la época de comisión de estos hechos, tenían plazo de prescripción de un año. Por lo tanto, ya al tiempo que nosotros detectamos estos hechos que es en 2017 esos antecedentes se encontrarían a esa fecha prescritos. No obstante a ello, son antecedentes que forman parte de una investigación mayor, sobre los alcances de lo que no nos podemos referir porque se trata de una investigación no judicial”.

Desde el gobierno la ministra vocera, Cecilia Pérez, afirmó que “los antecedentes que se han conocido hasta ahora públicamente por el diario La Tercera, con respecto de este reportaje del financiamiento eventual de campaña de la izquierda en nuestro país por parte de esta empresa brasileña parecen graves y, lo que nosotros creemos que es prudente, sin conocer los resultados finales de esta investigación, es que el Ministerio Público siga investigando y, en su momento, determine las acciones ha seguir. Hasta antes de eso, como gobierno, no nos vamos a pronunciar”.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera el fin de semana, en uno de los correos electrónicos se lee. “Hola Felipe, te envío algunos documentos que les ayudarán a tus abogados en el trámite de aportes reservados en el Servicio Electoral. Saludos, Giorgio Martelli”.

La conversación, parte de una cadena, es entre el entonces gerente de la constructora OAS en Chile, Felipe Padovani, y el entonces recaudador de fondos para las campañas de Michelle Bachelet y Eduardo Frei.

Con la publicación de estos antecedentes, parlamentarios de Chile Vamos solicitarán que se reabra la Comisión Investigadora del Congreso sobre el caso OAS donde esperan citar a los ex presidentes Eduardo Frei y Michelle Bachelet.