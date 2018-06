Aquí no ha pasado nada: Ponce Lerou vuelve a SQM

Nadie ha quedado indiferente con el regreso de los hermanos Ponce Lerou a SQM. El directorio de la compañía aprobó por unanimidad las asesorías de Julio y Eugenio, porque consideraron más relevante sus experiencias que el revuelo mediático que generaría sus regresos.

Y la polémica no es injustificada, pues Julio Ponce, yerno del ex dictador Augusto Pinochet, finiquitó su salida del directorio de la empresa en 2015, en medio de presiones y cuestionamientos del ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, por dineros irregulares de SQM a campañas políticas.

A comienzo de este año, Bitrán viabilizó un acuerdo para poner fin al arbitraje que enfrentó a SQM y Corfo, gracias a esto, la cuestionada empresa extendió su contrato de arrendamiento de pertenencias mineras en el Salar de Atacama. Claro que esto fue a cambio de que la familia Ponce no forme parte del directorio hasta el año 2030.

Efectivamente, la empresa no viola tal condición, porque ninguno de los hermanos estará en la directiva, sino que serán sus asesores: Julio lo hará en el área operacional, y Eugenio en el área internacional.

Sobre la situación, la Corfo emitió un comunicado en el que declaran que “la decisión tomada por el Directorio de SQM, de incorporar como asesor a Julio Ponce Lerou, pertenece estrictamente al ámbito de sus funciones y no modifica el acuerdo en su ejecución. Corfo es una institución pública, obligada por la Constitución a regirse por el principio de legalidad y, en consecuencia, sólo le está permitido hacer lo que la ley expresamente le faculta. Comentar las decisiones corporativas o su prudencia no forma parte de nuestras atribuciones o competencias”.

Sin embargo, el ex vicepresidente de la estatal, Eduardo Bitrán, escribió en su cuenta twitter: “Es una burla a todos aquellos que estuvimos involucrados en el proceso, pero además es reírse de los chilenos”.

Como es posible que todos los directores de SQM, tomen una medida que implica reírse de los chilenos, que incumplen su responsabilidad fiduciaria. Salas, Buchi, Golborne, entre otros. Dos ex líderes empresariales faltan a su palabra Guilisasti y Salas. Como la gente confiará — Eduardo Bitran (@EduardoBitran) 5 de junio de 2018

Para el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Sweet, no es una buena señal la vuelta de los hermanos Ponce a SQM, aunque reconoce la independencia de las entidades para nombrar a quienes estimen convenientes.

“Muy claro: no nos gusta. Sin embargo, reconocemos la autonomía de las empresas para la nominación de sus asesores, de su directorio, pero como CPC, no nos gusta”.

Desde la Cámara de Diputados, las bancadas comunista y regionalista lograron juntar 63 para crear una comisión investigadora por el caso SQM, la que será votada este miércoles. La legisladora de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, afirmó dicha investigación no solo se centrará en lo acontecido esta semana, sino en lo de todo este año, incluyendo el polémico contrato del Estado chileno con la desprestigiada empresa.

“Frente a todo lo que ha ocurrido, no solo en estas últimas semanas en relación a SQM, sino todo lo que ha ocurrido durante todo este año en relación a esta empresa que es corrupta, que ningún chileno ni chilena puede entender cómo nuevamente el Estado de Chile hace un contrato con esta empresa que a todas luces, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista laboral, ha hecho cumplimiento”.

Además, recordó que el ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, catalogó a dicho contrato como “el mejor acuerdo en la historia de Chile”.

Por su parte, el diputado PC Daniel Nuñez afirmó que “el vicepresidente de Corfo ha perdido la dignidad, no tiene la idoneidad ética: lo mínimo frente a un hecho tan grave era decir que al menos va investigar y pedir los antecedentes legales. Su declaración es irrisoria y lo inhabilita para conducir esta institución”.

Consultado por Radio y Diario Universidad de Chile, el economista y académico Guillermo Larraín recordó que SQM hizo pagos por 14.750.000 dólares a candidatos políticos entre el año 2008 y 2015, lo que catalogó como el mayor escándalo de financiamiento de la política en Chile. Quien lideró estas operaciones fue Julio Ponce Lerou, mismo personaje que hoy –por decisión de la directiva- asesorará a SQM. Por esta razón, es que Larraín dijo no entender el razonamiento de los directivos de la empresa

“Esto es no entender en qué mundo estamos viviendo, cuál es el contexto en el cual las empresas tienen que relacionarse. La Sofofa ha venido trabajando en este tema desde hace años, la CPC también, entonces yo no entiendo en qué estaban el ex presidente de la CPC Alberto Salas (hoy presidente de SQM) cuando aprobó esta decisión, ni en qué estaba el ex ministro de minería Laurence Golborne, que es director de SQM”.

Quien fuera Superintendente de AFP también afirmó que todos los chilenos tenemos algo que decir con la situación de SQM, porque esta empresa explota un salar que es estatal, en virtud de un contrato de concesión que le dio Corfo.

El diputado de Revolución Democrática, Renato Garín, calificó a Julio Ponce como un senador designado por el poder que este acumula. “Probablemente el hombre más poderoso de Chile jamás ha tenido un voto. Eso nos demuestra el tipo de democracia, de corporativismo que tenemos en Chile”, sentenció.

Las declaraciones de Garín van el línea con las del senador PS José Miguel Insulza, quien expresó en redes sociales: Ponce Lerou como asesor estratégico de SQM nos recuerda a su suegro como senador designado.