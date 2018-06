Feministas respaldan con una marcha sus demandas

La mañana de este miércoles se realizó una nueva marcha feminista a lo largo de Chile, que solo en Santiago movilizó a 100 mil personas, acorde a los números que manejaban las dirigentas, en contraste con los 15 mil asistentes que cifró Carabineros.

Previo a marchar por la Alameda, se realizó un punto de prensa en las inmediaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). Allí, Paz Gajardo, vocera de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, indicó que en su plantel y en la Arcis “hay compañeras que no se han podido titular; hasta cuándo va a esperar este gobierno”.

Asimismo, criticó a Sebastián Piñera por los mensajes hacia las mujeres en su cuenta pública.

“Menos habló del aborto por las tres causales, y tampoco se refirió a la violencia que tenemos las mujeres hoy en día. Las frases machistas no nos dan más que otra prueba, y nos demuestra la convicción de que el gobierno no siente la desigualdad entre los hombres y las mujeres de nuestro país. Es por eso que hoy marchamos y levantamos la voz, por las mujeres que han sido golpeadas, abusadas dentro de este país”, dijo.

Por su parte, Francisca Ochoa, vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, indicó que la agenda de género del oficialismo “no se hace cargo de lo que queremos”.

“Sus anuncios son más rimbombantes que certeros, y ponen acento en las medidas punitivas sobre las violencias ya consumadas, sin hacerse cargo de su prevención. Solo se ocupa a enseñarnos a las mujeres a denunciar y no a los hombres a no violentar. Lo que se requiere es una reforma estructural, mediante una educación no sexista en todos los niveles, que no reproduzca estereotipos y brinde oportuna educación sexual”, manifestó.

Terminó diciendo que uno de los tantos motivos del feminismo es que “desde la infancia se nos inculcan estereotipos que definen cómo nos debemos comportar. Se nos inculca que tenemos la obligación de ser madres y labores domésticas. Nunca se nos dice que es una opción ser madres”.