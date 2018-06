Fernando Ubiergo en Sala Master: “Probablemente sea nuestro concierto más importante en 2018”

El cantautor Fernando Ubiergo realizará este viernes un concierto en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, donde mostrará canciones inéditas y repasará parte de un repertorio donde destacan composiciones como “El tiempo en las bastillas” y “Un café para Platón”.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el músico adelantó que estará junto al quinteto que habitualmente lo acompaña en vivo, conformado por su hijo Pablo (piano y voz), Jorge Prado (flauta traversa y bandoneón), Esteban Gonzalez (chelo), Aldo Olave (percusión y batería) y Felipe Llanos (guitarras y voz).

“Nos hemos preparado mucho para este concierto, hemos ensayado mucho, le tenemos muchas ganas e intentaremos hacer algún registro. Tenemos una gran expectativa y probablemente se convierta en el concierto más importante de nuestro año 2018, así que están todos invitados y convocados”, dijo en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

“También tendremos una primicia, que son algunas canciones del Principito, el libro de Antoine de Saint-Exupéry, que he musicalizado junto a Nino García hace más de 40 años. Por primera vez tocaremos esas canciones en vivo”, añadió.

“Serkano” es el título del concierto, un juego de palabras que Fernando Ubiergo explicó de esta forma: “Es como una palabra capicúa. Serkano por las características de la sala, que es pequeña e ideal para hacer música. Por la cercanía que uno tiene con las personas, es como cantar en un gran salón o living y eso hace que probablemente sea uno de los lugares más entrañables para hacer música junto a un par de centenar de personas. Serkano también tiene que ver no solo con la distancia, sino también con el color de mi pelo: ser cano”.

“Lo que pueden esperar las personas es precisamente lo que invoca el nombre: cercanía, proximidad no solo física, sino un vínculo mucho mayor, porque estas canciones no solo son cantadas, sino que habrá conversación, reflexión y diálogo probablemente”, señaló.

Fernando Ubiergo irrumpió en 1977 con “Un café para Platón” y su impacto aumentó al año siguiente, cuando su canción “El tiempo en las bastillas” ganó el Festival de la Canción de Viña del Mar. Ambas fueron incluidas en 1978 en su disco homónimo, que inició una discografía que hoy suma más de una decena de títulos.

“En aquellos días, en un contexto complejo, donde se torturaba y mataba a la gente, estas canciones representaron un refugio, muchas veces un faro. Yo lo comprendí con el paso de la vida, con el abrazo que me fue dando cada persona. El mundo cambió y hoy no existe esa realidad que tuvimos, sin embargo, si no se le mata, a la gente se le tortura de otra forma”, sostuvo Ubiergo.

“De una u otra forma, la gente pasó a ser esclava y pasamos todos a ser esclavos de un sistema, con un engranaje que prácticamente no nos permite liberarnos. Hay una sensación permanente de inhumanidad, de indiferencia por el otro, de falta de empatía. Me asusta profundamente, lo digo en términos estrictamente personales, que el mundo cambió tanto en los últimos años y no alcanzo a imaginar respuestas a cómo se va a ir superando todo este tema del individualismo y la competencia feroz del mundo controlado no por los países, sino por las empresas”, añadió.

En ese sentido, el cantautor puso el ejemplo de Odebrecht, la firma involucrada en un escándalo de corrupción que involucra a varios países: “Se compró sino a todos los gobiernos de América, a gran parte de sus ministros, y con eso fijó las políticas públicas de las inversiones más importantes”, señaló.

“El drama de esta sociedad es la falta de un modelo alternativo. Todos estamos aferrados a una sociedad de mercado donde el valor material y el valor de las cosas también se ha extrapolado al valor de las personas. Cuánto tienes, cuánto vales. En este mundo me parece mucho más necesaria la canción, el arte, todos los actos creativos que apunten a reivindicar al ser humano en su dimensión más amplia y completa”, explicó.

“Por cierto, creo que la canción hoy juega un papel determinante, aunque no tenga la difusión que en algunos momentos alcanzó a través de los medios. Lo que suena tanto en la televisión como en la mayor parte de las radios -quizás una gran excepción sea la Radio Universidad de Chile y muy pocas otras- es prácticamente lo mismo de un mercado de consumo rápido. Esta época representa un desafío tremendo, pero no puedo dejar de decir que la vida sigue siendo hermosa, es un milagro y merece ser vivida”, concluyó.

La entrevista completa puede escucharse en este enlace.

Programación

Fernando Ubiergo se presentará a las 20:30 horas de este viernes en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro 509, Providencia.

Las entradas tienen un valor general de diez mil pesos y se pueden reservar en el correo entradas@ubiergo.com. Con un disco, el valor es de 15 mil pesos.

Más información en Sala Master.