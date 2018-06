Los avances del feminismo en la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados se realizó una sesión especial con el fin de discutir las demandas feministas que han impulsado las protestas a nivel nacional, poniendo el énfasis en materias de educación.

La iniciativa fue solicitada por la Bancada de Diputados del PPD-PRO, tenía como fin analizar los casos de abuso y acoso sexual en Universidades, y la necesidad de contar con una educación no sexista en nuestro país, donde estuvieron presentes el Ministro de Educación, Gerardo Varela, y la Ministra de la Mujer, Isabel Plá.

Pese a la presencia de los secretarios de Estado, solo asistieron 46 de los 155 diputados según consignó radio Bio Bio, lo que fue criticado por la diputada Cristina Giradi, quien denunció que la programación de sesión, se dio en paralelo a la realización de seis comisiones.

Aún así, en la instancia se aprobó la eliminación de pruebas estandarizadas y educación unisexual.

La presidenta de la Comisión de Educación, Cristina Girardi, destacó que en el tema educacional se respondió a una materia que han puesto en la agenda pública fundamentalmente las estudiantes, y las mujeres -y también algunos hombres- que están hoy marchando en las calles, tomándose las Universidades, las escuelas, para plantear un resabio que tiene que ver con la dominación masculina en el mundo, que no es patrimonio de Chile.

A ello, agregó que durante la sesión “votamos un proyecto de acuerdo donde se propone eliminar todo el sistema de pruebas estandarizadas, el Simce, ya que lo único que hace es instalar la lógica de la competencia y la selección, y eso es un sistema neo darwinista que ordena al mundo entre superiores e inferiores, aptos y no aptos, es el sistema de educación que hemos concebido en Chile y que tenemos que eliminar. Además, pedimos el término de las escuela unisexuales”.

Por su parte, la diputada Loreto Carvajal, indicó que “creemos necesario que haya un cambio normativo, legislativo, particularmente que haya una educación no sexista, una educación que infunda los valores igualitarios, la equidad de género como una expresión máxima, y son los ministros hoy día presentes, la ministra de la Mujer y particularmente el ministro de Educación, los convocados no solo por el Parlamento si no por la ciudadanía para liderar este proceso y hacer los cambios profundos que nuestra sociedad necesita”, afirmó la diputada Carvajal.