Cultura Bordelestino: De San Miguel a Finlandia El grupo, iniciado para tocar tango, vals y chanson en matrimonios y eventos y curtido en varios viaje a Europa, publica su cuarto disco y se prepara para participar de un festival en ¡Finlandia! "Tienen un montón de cosas en común con Chile", aseguran. Rodrigo Alarcón Viernes 8 de junio 2018 9:58 hrs.

Una antigua cava de vinos en el Llano Subercaseaux, una calle en Marsella y un festival de tango en Finlandia son todos destinos posibles para Bordelestino, un trío que el próximo viernes 15 estrena su cuarto disco, Al borde. La violinista francesa Lolita Ponce (deRuts) y el acordeonista David Santis (Combo Ginebra) formaron el grupo hace siete años y comenzaron a tocar en matrimonios, inauguraciones y toda clase de eventos. El contrabajista Javier Valdebenito, que mantiene su propio trío de jazz, se sumó luego a una alineación que ahora también contempla al percusionista Francisco Guajardo (Combo Ginebra). Luego de dos discos –Canta Napoli y Una estrella, ambos de 2012- donde reunieron tango, vals, chanson francesa, canzoneta italiana y música balcánica, publicaron sus primeras composiciones originales en Trazo (2015), un álbum al que ahora suman Al borde. “La diferencia desde Trazo, que era nuestra primera incursión en la composición, es que ahora tenemos más experiencia y nos atrevimos con nuevos sonidos, a ver hasta dónde aguanta el formato y las cosas que queremos decir”, dice Santis, autor de ocho de las once canciones del nuevo registro. Otra es de Lolita Ponce, otra la escribieron juntos y la última es una versión de “La javanaise”, el clásico de Serge Gainsbourg. “Me encanta esa canción, la hicimos sin pensarlo mucho y al final nos dimos cuenta que lo que pasa con el público en ese momento es muy bonito. La gente siempre nos pide la canción grabada, nos preguntan dónde la pueden encontrar”, explica la violinista. “Claro, porque Bordelestino igual es bien romántico. No sé si es el romanticismo que encuentras en una radio romántica, pero tiene esa búsqueda”, añade el acordeonista. Pablo Vega (Familia Bombo Trío), Katy Campos (Animaltango), Magdalena Rust (deRuts) y la percusionista italiana Denise di Maria son algunos de los invitados, para un disco cuyo título es casi una declaración de intenciones: “No estoy convencido de que estemos en el camino correcto como sociedad, entonces prefiero estar al borde”, sintetiza David Santis. Más allá de los discos, sin embargo, las referencias cruciales para Bordelestino son los viajes. Luego de un par de incursiones a Europa y Brasil sin mayor ambición, tocando en calles y plazas, en 2015 hicieron una gira más formal, que durante un par de meses los tuvo deambulando por Francia, Italia, Holanda, Estonia y hasta Finlandia. Esos recorridos explican, por ejemplo, que ahora invitaran a Fernando Barrios de un grupo cuequero como La Gallera: “Al viajar, cuando nos veían en festivales, la gente igual estaba esperando que tocáramos algo de Chile. Aunque teníamos composiciones basadas en música chilena, teníamos que mostrar la cueca, así que empecé a meterme en el tema, lo que fue una aventura muy complicada y maravillosa”, relata Lolita Ponce. “De todos modos, para todos los eruditos y apasionados de la cueca, lo hicimos con mucho respeto. No es una cueca tal cual, no la vamos a mandar a un concurso. Que no se ofendan, es solo una canción en este ritmo”, aclara David Santis. En ese viaje fue también que llegaron por primera vez al Festival de Música Folk de Kaustinen, una pequeña ciudad en medio de Finlandia. Según Lolita Ponce, un lugar no tan distinto realmente a Chile: “Ya hemos ido dos veces y tienen un montón de cosas en común. Son dos países extremos y allá tienen paisajes que podrían ser el sur de Chile. Los finlandeses son gente muy abierta, que no tiene ningún prejuicio a nivel cultural. Eso hace que uno llega hasta allá y te acogen honestamente”. Curiosamente, el vínculo fundamental con Finlandia ha sido el tango, un género nacido al otro lado del mundo pero de singular impacto en esa zona de Escandinavia. El año pasado hicieron siete fechas entre lugares como Helsinki, Tampere y Kaustinen y en septiembre próximo volverán para tocar en el festival World of Tango. “Es interesante porque es un evento importante, pero medio alternativo. Hay otros festivales muy de televisión, estilo Viña del Mar, que no nos interesan mucho, pero esto es en Tampere, la segunda ciudad de Finlandia, y ocurre en varios bares y centros culturales al mismo tiempo”. “El festival se llama World of Tango, pero no son cerrados. Se trata de ideas que tengan que ver con el tango, sea en la composición, en la letra, en la parada. Es como un todo y eso me encanta. Para ellos el tango ya es un lenguaje”, concluye David Santis. Al borde Al borde estará disponible en plataformas digitales desde el próximo viernes 15 de junio. El mismo día, el grupo hará su último concierto en Chile antes de viajar. Será desde las 19:30 horas en la Casa de la Cultura de San Miguel (Llano Subercaseaux 3519, San Miguel), con entrada gratuita. Más información en este enlace.

