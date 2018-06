f9ab9a19be

Internacional Comunidades guatemaltecas denuncian uso político de tragedia por parte del Gobierno La organización acusó que la tragedia en el volcán de Fuego sirvió para desviar la atención de hechos marcados por la falta de probidad en el país. Diario Uchile Viernes 8 de junio 2018 12:41 hrs.

La tragedia provocada por la erupción del Volcán de Fuego,con sus terribles consecuencias –más de 100 muertes comprobadas, cerca de 200 personas desaparecidas, incluidos bebés, cerca de dos millones de personas afectadas, y la principal carretera de la capital hacia el sur parcialmente cerrada- también ha puesto al descubierto el Estado fallido de Guatemala. Los integrantes del capítulo Santiago de Chile de la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, integrada por ciudadanos plantean que este desastre socionatural ha sido utilizado, literalmente, como cortina de humo para esconder una serie de hechos relacionados a la falta de probidad en el país centroamericano. En ese sentido, denuncian que “el Congreso decidió no someter a antejuicio a Alfonso Alonzo por las anomalías en el Ministerio del Ambiente”, a lo que agregaron que se “aprovechó la oportunidad para aprobar reformas legales que favorecen la corrupción y la impunidad, tanto la propia como la de los partidos políticos”. Las comunidades guatemaltecas afirmaron además que “el presidente Morales y sus secuaces se enfocan hacia la tragedia nacional como una oportunidad para obtener cuantiosos recursos, que serían canalizados hacia el ejército (que puedan ir a parar en parte a los partidos políticos y funcionarios corruptos) y al amparo del Estado de calamidad pública decretada para tres departamentos hacer micos y pericos. Peor todavía, a la sombra de la tragedia nacional, continúan los asesinatos y agresiones contra el movimiento social y popular”. Según argumentaron en una declaración, “aunque el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) dio alerta sobre la actividad del volcán con anticipación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, entidad encargada de prevenir y enfrentar desastres, no pidió la evacuación de la población en riesgo. A esto se suma la denuncia de la nula acción del Estado. “El presidente Morales dio un discurso en el cual no ofreció nada, porque el Estado carece de recursos para estas emergencias. Como contrasentido, la comunidad internacional ha ofrecido ayuda, pero el gobierno no ha oficializado la petición”, afirmaron desde la asamblea. Además, en la instancia agregaron que Jimmy Morales indica que toda la ayuda deberá canalizarse al ejército, institución incompetente y nada confiable en términos de probidad y transparencia. Por ello, la agrupación guatemalteca llamó a su instancia par en la ciudad de Guatemala a “que se convoque a una marcha de solidaridad con las víctimas del Volcán de Fuego” y que “otros elementos de denuncia dentro de la marcha sean el rechazo a las acciones del Congreso durante este período crítico, que lleve a su revisión”.

