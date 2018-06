Diputados presentan indicación a proyecto de ley de adopciones

La Diputada del Frente Amplio, Pamela Jiles, junto a su par independiente, Pepe Auth, presentaron una indicación al proyecto de adopciones enviado por el Ejecutivo, con el objetivo de modificar los criterios que, según ellos, son discriminatorios, arbitrarios e inconstitucionales dentro de la Indicación Sustitutiva del Proyecto de Ley de Adopción.

En ese sentido, la diputada manifestó que “este gobierno nos hizo demorar 60 días una tramitación legislativa para presentar una mugre de indicación sustitutiva, una que discrimina y es abiertamente inconstitucional en cuanto a que genera una imposibilidad para los jueces de poder entregar estos niños a familias idóneas, tengan las características que tengan. No reconoce la diferentes formas de familia que existen en Chile”. A ello, agregó que el método para darle un mayor futuro a los menores de nuestro país es a través de la adopción, la que no debería discriminar a parejas homosexuales, transgéneros, ni a aquellos que son solteros.

Por su parte, el diputado Auth manifestó que la indicación presentada esta jornada “traduce también el compromiso del presidente Piñera, que es establecer una ley de adopción centrada en los niños y no en quienes los adoptan. Sabemos que el Gobierno tiene problemas internos con su coalición, y decidió enviar una indicación sustitutiva que no dice nada, no resuelve el problema”.