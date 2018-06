e7259b7daa

Política Militantes DC llevarán a Correa Sutil al Tribunal Supremo Aunque aún no está definido, también se podría pedir la sanción del ex ministro Jorge Burgos. Diario Uchile Sábado 9 de junio 2018 10:24 hrs.

La militancia DC no está contenta. En el partido liderado por el ex diputado Fuad Chahín, siguen los coletazos por la representación judicial al ministro de Salud que Jorge Correa Sutil encabezará ante la evaluación de una posible acusación constitucional. El abogado, que en un comienzo estaba acompañado por Jorge Burgos en la misma labor, podría ser llevado al Tribunal Supremo (TS), órgano encargado de velar por la correcta militancia de los miembros. Un grupo de demócrata cristianos, entre los que se encuentran el presidente regional Metropolitano, Patricio Mercado, o la integrante del TS, Constanza Tobar, busca sancionar la decisión de Correa, acusándolo de violar parte del estatuto que pide a los militantes abstenerse de cualquier acción que afecte el prestigio del partido, cruzada a la que se suma el sindicalista Nolberto Díaz. Aún no está claro que se incluirá a Burgos en la acusación. Si bien el ex ministro desistió de representar a Emilio Santelices, para los impulsores, su decisión inicial ya constituye la violación a las bases. ¿El problema? De sumar el nombre de Burgos, la cantidad de apoyos podría reducirse. Militantes como el diputado Víctor Torres están dispuestos a apoyar la acción contra Correa Sutil, sin embargo, confirmaron que no participarán en el caso que se agregue al ex jefe de Interior.

