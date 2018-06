2a2f311237

6ff709b118

Justicia Luego de tres años, inicia juicio oral por caso Caval El alegato de apertura de la fiscalía hizo mención expresa de la relación de parentesco entre Natalia Compagnon y la ex presidenta Michelle Bachelet. "Es un hecho público y notorio conocido por todos en este país: la acusada Natalia Compagnon abusó y usó sus lazos familiares sin consentimiento, en este caso, de la máxima autoridad de este país en ese tiempo", señaló la persecutoral Marcia Allendes. Claudio Medrano Lunes 11 de junio 2018 16:53 hrs.

Este lunes comenzó el juicio oral del Caso Caval contra Natalia Compagnon y Mauricio Valero, acusados por las supuestas irregularidades en la compra y venta de terrenos en la comuna de Machalí en la región de O’Higgins. Recordemos que el Ministerio Público pide una condena de cuatro años de presidio para Compagnon y ocho para Mauricio Valero en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral en Lo Penal de Rancagua y que se espera se extienda por tres semanas. En la primera jornada de juicio tuvieron la palabra la Fiscalía y los querellantes del caso dentro de los que se cuenta el Consejo de Defensa del Estado, quienes representados por el abogado Guillermo Lara, hicieron sus planteamientos durante la audiencia. “Las acusaciones deben venir íntegras y en este caso, no ocurre. En nuestro caso particular como Consejo de Defensa del Estado eso debió imperativamente ocurrir conforme al mérito de lo actuado por mi parte. Es relevante que el artículo 277 del Código Procesal Penal, no establece recurso para impugnar el auto de apertura” A la salida del Tribunal, el abogado defensor de Natalia Compagnon, Carlos Fierro, insistió en la idea que detrás de este proceso hay un interés político. ” Este juicio mediático tiene más bien caracteres políticos que jurisdiccionales. Allí los propios argumentaciones que hoy se han hecho por parte del Ministerio Público tienen relación con un carácter político que más bien a cargos por lo supuestos delitos que aquí se investigan”. En tanto Antonio Garafulic, otro de los abogados de la nuera de Michelle Bachelet, se refirió al parentesco que destacó el ministerio público entre su defendida y la ex Mandataria. “Me parece impertinente y muy de mal gusto, porque no es ningún presupuesto fáctico de la acusación la vinculación con familiares o políticos dentro de la relevancia jurídico nacional,por lo tanto eso son meramente falacias, en orden a tratar de introducir hechos no comprendidos en la acusación. Recordemos que mi representada está solo sujeta a una investigación penal por el delito tributario, por lo que las consideraciones adicionales en orden al parentesco o al favorecimiento presunto que señala el Ministerio Público, es del todo impertinente en esta causa” Compagnon está acusada por el delito tributario de declaraciones maliciosamente falsas o incompletas por servicios que no se realizaron, con la finalidad de ocultar el monto de las operaciones de la sociedad y así evadir el impuesto correspondiente. La pena asignada es de hasta 5 años de cárcel, más multa. Valero, por su parte, enfrenta acusación por soborno en una maniobra que involucra al ex gestor inmobiliario Juan Díaz y al ex jefe de Obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva Menares, para el cambio de uso de suelo de los terrenos comprados por Caval en $6.500 de pesos millones y, posteriormente, vendidos en $9.500 millones de pesos. La pena asignada es de hasta 3 años de cárcel más multa. Este martes será el turno de la defensa para realizar sus exposición.

