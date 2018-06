6db90dad9b

Educación José de Gregorio es el nuevo decano de la Facultad de Economía y Negocios Con 45,62 votos contra 41 sufragios, el ex ministro y ex presidente del Banco Central, se impuso a Dante Contreras para dirigir la FEN durante los próximos cuatro años. Claudia Carvajal G. Miércoles 13 de junio 2018 21:11 hrs.

El profesor José de Gregorio se convirtió este miércoles en el nuevo decano de la Facultad de Economía y Negocios de la nuestra casa de estudios. El doctor en Economía de Massachussets Institute of Technology (MIT),se impuso por 45.62 votos contra los 41 votos que obtuvo el académico Dante Contreras en una votación estrecha en la que participaron casi 100 profesores de la facultad, de un padrón de 118 votantes habilitados. Quien fuera triministro de Economía, Minería y Energía durante el gobierno de Ricardo Lagos, reemplazará a Manuel Agosín quien cumplió dos periodos (ocho años) al mando de una de las facultades de economía más prestigiosas del país. José De Gregorio es Profesor Titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Fue presidente del Banco Central entre 2007 y 2011, y se desempeño además como Vicepresidente (2003-2007) y Consejero (2001-2003) de esa institución. Desde marzo de 2000 hasta junio de 2001 se desempeñó en calidad de Tri-Ministro en las carteras de Economía, Minería y Energía. Entre 1997 y 2000 fue Profesor y Director de Estudios de Postgrado en el Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile. Fue también Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Profesor Visitante en Anderson School de University of California, Los Angeles (UCLA), y ha realizado clases en Massachusetts Institute of Technology (MIT). Además fue Miembro del Directorio Ejecutivo del Programa Doctoral Latinoamericano de Economía, realizado en conjunto por el ITAM de México, la Universidad Torcuato di Tella de Argentina, y la Universidad de Chile. Fue Miembro del Comité Ejecutivo de la Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA) y fue Co-Director del Comité Organizador del encuentro anual de LACEA en 1999. Entre 1994 y 1997 fue Coordinador de Políticas Económicas del Ministerio de Hacienda de Chile. Fue Economista en el Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante 1990 y 1994. Ha sido también consultor de organismos internacionales como FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Naciones Unidas y empresas extranjeras. Asimismo, fue Investigador Visitante en el FMI y Banco Mundial. Entre 1983 y 1986 fue Investigador de CIEPLAN. Ha publicado ampliamente en revistas académicas internacionales y libros en los temas de política monetaria, tipos de cambio, finanzas internacionales y crecimiento económico; y se ha desempeñado como árbitro y miembro de comité editoriales de revistas académicas. Es Doctor en Economía de Massachussets Institute of Technology (MIT). Magíster en Ingeniería e Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. Recibió el premio Marcos Orrego Puelma al mejor egresado de su promoción. De Gregorio asumirá su nuevo cargo el 3 de julio.

