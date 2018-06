6db90dad9b

355f72c56c

Maya Fernández por oleada feminista: “Debe cambiar el modelo educacional” La diputada residente de Ñuñoa también hizo referencia al cambio de plan regulador que está teniendo lugar en esa comuna, y planteó que este tipo de políticas tienen que mirarse de una manera integral. Nicolás Massai D. Miércoles 13 de junio 2018 19:32 hrs. Compartir

Este martes la Cámara de Diputados aprobó la creación de la comisión de Mujeres y Equidad de Género, algo que se podría considerar como consecuencia directa de las movilizaciones feministas que se han tomado diversas universidades a lo largo del país. En ese escenario fue que la diputada Maya Fernández (PS), en conversación con Radio Universidad de Chile, afirmó que el cambio cultural se está dando también en el Congreso, ya que “hubo solo dos abstenciones” en la votación para dar el vamos a este proyecto. Sin embargo, quien también se desempeña como presidenta de la Cámara, expresó que todavía falta por hacer en el sistema chileno, partiendo por el número de parlamentarias que hay en el poder Legislativo, que, si bien aumentó, no es suficiente “Tiene que ver con un cambio cultural que se tiene que dar dentro de todos los partidos políticos. Y también tiene que ver con nuestro tema educacional, en cómo cambiamos la enseñanza de niños y jóvenes. Yo creo que eso es vital: cambiar los modelos educacionales, y tenemos que trabajar. Por eso la comisión debe tener un contacto permanente con las organizaciones ciudadanas, universidades y otros”, dijo. Durante la entrevista, Maya Fernández habló respecto de los cambios en el plan regulador de Ñuñoa, comuna en que reside y que ya tiene aprobado una modificación para la edificación que limitarían las construcciones a cierto número de pisos en grandes avenidas, llegando a los 20 pisos, lo que no dejó contentos a los vecinos. Al respecto, la diputada se quejó de la situación en la que se ha desarrollado el crecimiento. “Los vecinos han dicho ‘saben qué, no queremos más’. Yo me incluyo como vecina, ni siquiera como diputada. Veía cómo nuestros barrios cada vez perdían más identidad. Los vecinos se presionaban para que perdieran sus casas. Yo entiendo a alguien que quiera vender su casa, pero qué pasa con aquellos que no. Cómo se respeta eso, cómo se respeta el patrimonio”, manifestó. Por último, Maya Fernández señaló que esto “va más allá de una comuna. Tenemos que verlo como un todo. La planificación urbana tiene que ser de la ciudad”.

Este martes la Cámara de Diputados aprobó la creación de la comisión de Mujeres y Equidad de Género, algo que se podría considerar como consecuencia directa de las movilizaciones feministas que se han tomado diversas universidades a lo largo del país. En ese escenario fue que la diputada Maya Fernández (PS), en conversación con Radio Universidad de Chile, afirmó que el cambio cultural se está dando también en el Congreso, ya que “hubo solo dos abstenciones” en la votación para dar el vamos a este proyecto. Sin embargo, quien también se desempeña como presidenta de la Cámara, expresó que todavía falta por hacer en el sistema chileno, partiendo por el número de parlamentarias que hay en el poder Legislativo, que, si bien aumentó, no es suficiente “Tiene que ver con un cambio cultural que se tiene que dar dentro de todos los partidos políticos. Y también tiene que ver con nuestro tema educacional, en cómo cambiamos la enseñanza de niños y jóvenes. Yo creo que eso es vital: cambiar los modelos educacionales, y tenemos que trabajar. Por eso la comisión debe tener un contacto permanente con las organizaciones ciudadanas, universidades y otros”, dijo. Durante la entrevista, Maya Fernández habló respecto de los cambios en el plan regulador de Ñuñoa, comuna en que reside y que ya tiene aprobado una modificación para la edificación que limitarían las construcciones a cierto número de pisos en grandes avenidas, llegando a los 20 pisos, lo que no dejó contentos a los vecinos. Al respecto, la diputada se quejó de la situación en la que se ha desarrollado el crecimiento. “Los vecinos han dicho ‘saben qué, no queremos más’. Yo me incluyo como vecina, ni siquiera como diputada. Veía cómo nuestros barrios cada vez perdían más identidad. Los vecinos se presionaban para que perdieran sus casas. Yo entiendo a alguien que quiera vender su casa, pero qué pasa con aquellos que no. Cómo se respeta eso, cómo se respeta el patrimonio”, manifestó. Por último, Maya Fernández señaló que esto “va más allá de una comuna. Tenemos que verlo como un todo. La planificación urbana tiene que ser de la ciudad”.