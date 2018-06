1e0c5818ec

Comité Una Nueva Era se toma terreno en Renca para exigir viviendas En la propiedad, ubicada en la Población Cerro Colorado, se han instalado 120 familias para reclamar al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) la devolución del terreno que aseguran fue de sus familias en los años previos a la dictadura. Andrea Bustos Jueves 14 de junio 2018 15:07 hrs.

Casi dos semanas llevan los miembros del comité Una Nueva Era instalados en un terreno ubicado en la calle Paula Jara Quemada en Renca. Esta medida la adoptaron luego de enterarse que el predio iba a ser tomado por otra organización, y además, porque aseguran necesitar una pronta respuesta a sus demandas por obtener una vivienda. Durante meses han solicitado al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) que el terreno se ponga a disposición para la construcción de viviendas sociales, pues no solo les son de suma urgencia a quienes integran el comité, sino que el predio perteneció a sus padres en los años anteriores a la instalación de la dictadura. Marilyn Elgueta, líder de la toma, indicó que hace cerca de 50 años los padres de la mayoría de quienes hoy integran esta organización compraron un predio en conjunto para realizar luego una construcción, sin embargo, nunca lo llevaron a cabo, y perdieron el terreno. Posteriormente la zona pasó a ser propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales y se puso a disposición de diversas instituciones. Durante los últimos meses la propiedad, que ahora es del Serviu, estaba entregada en comodato a la organización Servicio y Paz, pero los miembros del comité pudieron constatar durante semanas que el lugar no estaba siendo ocupado, por lo que comenzaron a recabar pruebas para informar de esta situación. Si bien la decisión inicial de la toma se dio para evitar que el terreno fuera habitado por otro grupo, Marilyn Elgueta, representante del comité Una Nueva Era, señaló que también buscan presionar para que las autoridades les entreguen respuestas concretas. Durante este miércoles los vecinos se reunieron con las autoridades del Serviu, quienes les indicaron que apoyarán su demanda y buscarán regularizar la situación del terreno, sin embargo, Elgueta afirmó que no dejarán el terreno hasta ver que se avance en las soluciones. “Estamos haciendo presión, que no se lo entreguen a nadie más. No vamos a dejar el terreno por ningún motivo, eso le quedo claro al Serviu, no vamos a entregar los terrenos porque son nuestros y los estamos pagando doblemente”, comentó la dirigenta. En la toma se han acondicionado espacios comunes y turnos de 6 horas para grupos de 30 familias, quienes cuentan con un comedor común y carpas con colchones para dormir. El vocero de la Federación Nacional de Pobladores, Rafael Soto, señaló que este es un problema que se repite en varias comunas del país, por lo que no descarta que situaciones como estas se sigan desarrollando. Además, indicó que, aunque desde el Ministerio de Vivienda han realizado mesas de trabajo con las organizaciones asociadas al tema, el problema de fondo es no hay recursos para destinar a la construcción de viviendas. El dirigente explicó también que una vez que se aprueban proyectos para construir viviendas se debe considerar su instalación en los sectores en los que las familias se han desarrollado, pues la solución no es construir en sector periféricos y aislar a estas comunidades. “Hay algunas comunas en donde la política permanente es erradicar hacia la periferia y hoy hay mejor desarrollo social para las familias si se extiende el barrio, no si se les manda a vivir a la periferia”, sentenció. Fotos @Revista de Frente

