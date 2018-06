2614037c79

Autoridades locales exigen medidas por altos índices de polución en Coyhaique Diputados por la zona, autoridades municipales y el Colegio Médico demandaron mayor atención del Estado ante la grave contaminación atmosférica que afecta a la región de Aysén, y que ha transformado a su capital en la ciudad más contaminada de América. Rodrigo Fuentes Jueves 14 de junio 2018 19:20 hrs.

Autoridades locales de la ciudad de Coyhaique, junto a parlamentarios por la zona, manifestaron su preocupación por los peligrosos niveles de polución que ha registrado la localidad, sin que hasta ahora se hayan tomado medidas eficaces al respecto. Según un reciente informe de calidad del aire urbano emanado desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que la capital de la región de Aysén es la más contaminada de América, encontrándose, además, en el puesto 139 a nivel mundial. La diputada integrante de la Comisión de Zonas Extremas, Aracely Leuquén, criticó el excesivo centralismo del Estado, al no tomar disposiciones concretas y efectivas que ayuden a palear los graves efectos del material particulado, sumado a esto a las bajas temperaturas reinantes en la región. “Hoy día la región de Aysén se está muriendo por el humo, por la contaminación ambiental. Este es un problema de salud pública, un problema social que afecta especialmente a niños y adultos mayores, por eso le exigimos al Estado de Chile que se haga cargo, no puede ser que nuestra gente, en el corazón verde de la Patagonia, se esté muriendo por la polución. Exigimos medidas en el corto y mediano plazo, pero al mismo tiempo la discusión importante de fondo, la diversificación de la matriz energética para Aysén, queremos una Aysén reserva de vida”, afirmó. Para el concejal de la ciudad de Coyhaique Ricardo Cantín, la falta de recursos y el aislamiento que sufre la región han contribuido a aumentar las nefastas consecuencias de la alta contaminación que, durante el otoño e invierno, se hacen sentir aún más fuertes en la zona. “La gente está sufriendo, y más ahora que por el frio la contaminación se mantiene a ras de tierra, no puede ser que en Coyhaique estén muriendo al menos 24 personas al año por problemas respiratorios. Hoy día ya tenemos niños graves en la UCI del hospital regional, no tenemos UTI pediátrica, no tenemos especialistas, entonces acuérdense también que Aysén existe”, subrayó. A la denuncia de autoridades locales y parlamentarias se sumó la acción realizada por el Colegio Médico, que viajó hasta la localidad para examinar la crítica situación de contaminación. Andrei Tchernitchin, jefe del área de Medioambiente del gremio, aseveró que Coyhaique se ha transformado en una “zona de sacrificio”. Por ello, desde el Colegio, exigieron al gobierno un compromiso inmediato en recursos para implementar medidas en el corto plazo. En esta línea, la presidenta de la instancia, Izkia Siches, aseguró que cuando el eslogan ha sido ‘los niños primero’, parece absolutamente inadmisible tener a Coyhaique en esta situación.

