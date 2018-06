2614037c79

Nacional Organizaciones de mujeres realiza velatón en homenaje a víctimas de femicidios Cinco femicidios en apenas dos días. Esta realidad lamentable fue la que vivió Chile esta semana. Para la vocera de la Cones, Amanda Opazo, esto es la expresión de la indiferencia del gobierno con el tema de la igualdad de género. Diario Uchile Jueves 14 de junio 2018 19:55 hrs. Compartir

La tarde de este jueves, la Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas realizó una velatón frente al Palacio de La Moneda para protestar por los femicidios acontecidos en los últimos días. Cinco mujeres fueron asesinadas en apenas 36 horas, situación que indignó a la población, especialmente mujeres, que hoy se encuentran en una lucha por la igualdad de géneros y que tiene a varias universidades tomadas a lo largo y ancho del país. Amanda Opazo, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), instancia convocante a la velatón, criticó al gobierno, y en especial al presidente Sebastián Piñera, por la indiferencia que ha mostrado con la lucha de las mujeres. “No podemos seguir aguantando esto, no podemos seguir aguantando de que Sebastián Piñera se pronuncie, por ejemplo, con lo referente al tema del Uber con el carabinero y no mencione los cinco femicidios ocurridos en menos de 36 horas. No vamos a aguantar más que nos pasen a llevar. Claramente tienen que comenzar a legislar políticas públicas coherentes con la defensa de los derechos de la mujer, porque hoy en día nosotras somos las expuestas a andar por la calle, y que nos maten y que nos violen, y esto ya no es una exageración, lo estamos viviendo día a día”. La dirigente estudiantil también afirmó que la Cones no se sentará a junto al gobierno a discutir políticas respecto a la igualdad de género, pues la actitud del actual ejecutivo es un impedimento para avanzar realmente en sus demandas. “No vamos a negociar con alguien que es machista, que se le cae el discurso, que muestra una faceta para la prensa que es otra de la realidad. Nosotros no vamos a negociar con una persona así, porque nos van a prometer mil cosas, como siempre lo han hecho, y no cumplirán nada. Porque esa es la cara de la derecha, del gobierno, que tiene la bancada de Chile Vamos”. Soraya Sepulveda, Gertrudiz Martínez, Nelly Elizabeth Malo, Carolina Donoso y su hija Gabriela Alcaíno, son las mujeres que fueron asesinadas por hombres en apenas 36 horas. En homenaje a ellas, es la velatón de este jueves, que al cierre de esta edición, se seguía desarrollando.

