Deportes Rusia 2018: Colombia quiere tomar vuelo en el Grupo H Es la única de las 8 zonas de este Mundial que no cuenta con un campeón, pero tal vez por eso también sea la más pareja. Claudio Medrano Jueves 14 de junio 2018 7:26 hrs.

El Grupo H del Mundial de Rusia es el único que no cuenta con un campeón del mundo. Polonia decidió no jugar en la última Fecha FIFA para conservar sus puntos en el ránking y así logró ser cabeza de serie en el sorteo. Algunos pueden pensar que, por eso, es la zona más débil, pero lo cierto es que también es una de las más parejas. Colombia, cuartofinalista en Brasil 2014, cuenta con varias figuras de la élite, Senegal llega con Sadio Mané como bandera y Japón, aunque no esté en su mejor momento, nunca puede considerarse un rival fácil. Polonia de la mano de Lewandowski El seleccionado que dirige Adam Nawałka desde 2013 superó con holgura el Grupo E de la Clasificación de la UEFA para Rusia. Con 8 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, le sacó 5 puntos de diferencia a Dinamarca y lo mandó al repechaje (Montenegro, Rumania, Armenia y Kazajistán fueron sus otros rivales). Łukasz Piszczek y Kamil Glik son los nombres destacados en defensa, mientras que Jakub Błaszczykowski, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki y Grzegorz Krychowiak son los encargados de la recuperación y distribución de la pelota, en un equipo que pone todas sus fichas al ataque. Claro, de punta tiene a su máxima figura, Robert Lewandowski, autor de 16 goles en la Eliminatoria (máximo goleador) y artillero histórico de la Selección, con 52 tantos en 93 partidos. En la Euro 2016 fue eliminado por Portugal -que sería campeón- en la definición por penales- y en Rusia 2018 volverá a la máxima fiesta del fútbol luego de 12 años (fue eliminado en los grupos de Alemania 2006). Sus mejores participaciones históricas son los terceros puestos de Alemania ’74 y España ’86. Colombia quiere superar Brasil 2014 En la parejísima Eliminatoria de la Conmebol para Rusia 2018, Colombia se quedó con el 4° y último boleto directo para el Mundial, gracias a 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas, quedando un punto por detrás de Argentina y uno por encima de Perú. Así, consiguió su sexta clasificación a la máxima cita del fútbol y la segunda consecutiva, luego de las ausencias en 2002, 2006 y 2010. De la mano de José Pekerman, el argentino que dirige a la Tricolor desde 2012, buscará al menos igualar su mejor campaña histórica, lograda en Brasil 2014, donde llegó a los cuartos de final y fue eliminado por el anfitrión. James Rodríguez, goleador de aquella Copa del Mundo con 6 tantos, sigue siendo su máxima figura y el eje de su fútbol, pero ahora contará también con el gran goleador Radamel Falcao, quien debutará en mundiales. Además de James (Bayern) y Falcao (Monaco), Colombia tiene un plantel repleto de figuras de la élite como nunca antes: David Ospina (Arsenal), Yerry Mina (Barcelona), Dávinson Sánchez (Tottenham), Cristian Zapata (Milan), Carlos Sánchez (Fiorentina) y Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), entre otros. Senegal la sensación africana Si bien ninguno de sus jugadores disputó alguna vez un Mundial, quien sí lo hizo es su técnico, Aliou Cissé, presente en la única y sorprendente aparición de Senegal en la máxima fiesta del fútbol. Fue en Corea-Japón 2002, cuando perdió con Turquía en cuartos de final. Aquella campaña será siempre recordada por la victoria ante el campeón Francia en el debut (1-0). Luego llegaron los empates con Uruguay (3-3) y Dinamarca (1-1), y la victoria en tiempo suplementario de octavos sobre Suecia (2-1). El sueño de una hazaña similar se basa en un par de figuras de renombre, como Kalidou Koulibaly (Napoli), Mbaye Niang (Torino) y Keita Baldé (Monaco), pero entre todos destaca Sadio Mané, el extremo de 26 años que fue una de las figuras del Liverpool finalista de la última Champions League. De sus 23 convocados, 7 juegan en la Ligue 1 de Francia y 6 en la Premier League; ninguno lo hace en la liga de su pais. Clasificó como puntero invicto del Grupo D de las Eliminatorias de la CAF para Rusia 2018, con 4 victorias y 2 empates frente a equipos de poco peso, como Burkina Faso, Cabo Verde y Sudáfrica. Japón quiere sobresalir entre los asiáticos A pesar de clasificar en el primer lugar del Grupo B de las Eliminatorias de la AFC, postergando con 20 unidades a otros dos seleccionados mundialistas, como Australia y Arabia Saudita (ambos quedaron con 19), Japón cambió de técnico: se fue el bosnio Vahid Halilhodzic y tomó su cargo Akira Nishino, jugador de la Selección entre 1974 y 1978 y con 20 años de experiencia en los bancos del fútbol local, incluidos los combinados Sub-20 y Sub-23. El volante creativo Shinji Kagawa, de Borussia Dortmund, es la máxima figura de un combinado que cuenta con varios elementos de la Bundesliga alemana, como Gotoku Sakai (Hamburgo), Makoto Hasebe (Frankfurt), Genki Haraguchi (Düsseldorf), Takashi Usami (Düsseldorf) y Yuya Osako (Bremen). Keisuke Honda (32 años) aparece como el jugador más experimentado y hay gran expectativa sobre lo que pueda hacer Takashi Inui, de buena temporada con el Eibar español. Este será el 6° Mundial consecutivo para Japón, que alcanzó los octavos de final como anfitrión en 2002 y también en Sudáfrica 2010. En Francia 1998, Alemania 2006 y Brasil 2014 fue último de su grupo.

