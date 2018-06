2614037c79

Política Senador Chahuán expresa duras críticas al Gobierno En la realización del consejo de su partido, el senador Francisco Chahuán apuntó a que se debía sacar "a patadas" a la ministra de cultura Alejandra Pérez y criticó las fallidas designaciones en lo que va de administración de Sebastián Piñera. "El Presidente no entiende que es un problema", expresó el representante de la Cámara Alta. Claudia Carvajal G. Jueves 14 de junio 2018 18:45 hrs.

“Hasta ahora no hay proyectos de ley que se transmiten en el Parlamento. No hay capacidad técnica del Gobierno para sacar proyectos adelante. Afortunadamente, y gracias a Dios, tuvimos una oposición que está tan desarticulada que aceptó y acogió los llamados a las mesas de trabajo para los grandes acuerdos nacionales”. En esos términos se expresó el senador de la región de Valparaíso, Francisco Chahuán, en el consejo de Renovación Nacional realizado en la zona, ocasión en la que el político criticó a diversas autoridades y al gobierno. Según publicó La Segunda, las críticas de Chahuán fueron dirigidas a diversas autoridades, sin embargo hizo expresa mención a la ministra Alejandra Pérez, manifestando que a “cultura, hoy día lo vimos en el comité político nacional. Una ministra que no basta con subsecretario, finalmente, no tienen qué decirle a la seremi y al gobierno regional para poder resolver, por ejemplo, en esta región…, el paro del centro cultural”. A ello, agregó que el actuar de la secretaria de Estado, solicitando a El Mercurio de Valparaíso que no publicara una entrevista que ella les había concedido “fue una vergüenza. La deberían haber hecho salir a patadas de este Gobierno”. Las críticas también fueron al mandatario Sebastián Piñera, el parlamentario acusó que “el problema más profundo es que el Presidente no entiende que es un problema, no sabe lo que es un problema…Yo les quiero contar que me aburrí”, sentenció. El senador también se quejó del gabinete apuntando que cuando uno llama “tenemos los mismos ministros de Harvard que sienten que los eligió y designó el Todopoderoso y que están ahí en los cargos. La queja no es solamente mía”. Luego de darse a conocer los dichos de Francisco Chahuán, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, reaccionó a través de las redes sociales, exigiendo las disculpas públicas del parlamentario a la ministra de Cultura, Alejandra Pérez. La violencia también se ejerce a través del lenguaje. Nadie tiene derecho a pedir que una mujer sea tratada “a patadas”, espero que el Senador @chahuan se disculpe públicamente con la Ministra @aleperez_ — Isabel Pla (@isabelpla) 14 de junio de 2018 En horas de la tarde de este jueves, el senador salió a explicar sus dichos y expresó que ellos fueron “parte de conversación privada sostenida en un consejo de Renovación Nacional que se realizó en un lugar privado y que se filtró malitencionadamente con el objetivo de generar un conflicto artificial”. En relación a sus expresiones sobre la ministra de cultura, Alejandra Pérez, Chahuán se justificó diciendo que se había tratado de una “mala metáfora y además fueron sacadas de contexto, pues siempre he cuidado la forma de relacionarme con las personas en general y he luchado por la equidad de género, en particular”. También agregó que “probablemente no fue la mejor forma de expresar lo que me sugiere su gestión, pero jamás he tenido la intención de afectar su dignidad y si esas palabras le han provocado algún daño, le pido las disculpas del caso.” Finalmente, reafirmó que el gobierno debe apurar su instalación y “articular rápidamente los cuadros regionales que nos permitan ejecutar el programa de gobierno, que fue el pacto suscrito con los chilenos en las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales.” En horas de esta tarde, el ejecutivo reaccionó a través de su vocera, Cecilia Pérez. “Sin duda que es un lenguaje que no corresponde, menos viniendo de un senador de la República”, afirmó Pérez desde Palacio de La Moneda.

