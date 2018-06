f486a7128b

Chile falló en los tiros libres y quedó fuera del Mundial de Básquetbol U19 La "Roja" cayó de forma dramática 68 a 65 frente a Puerto Rico, condenada por el poco acierto en los tiros libres. Junto a los boricuas, van al mundial Argentina, USA y Canadá. Diario Uchile Viernes 15 de junio 2018 9:11 hrs.

Tan cerca estuvo Chile de estar presentes en el próximo mundial Sub 19 de Básquetbol, pero el yerro en los tiros libres lo dejaron en el camino. En definitiva Argentina, Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico ganaron espacios en la Copa del Mundo Sub-19 de Baloncesto FIBA 2019 con sus victorias en los Cuartos de Final del Campeonato FIBA Sub-18 de las Américas. Argentina fue el primero en reservar su pasaje a la Copa del Mundo Sub-19 de Baloncesto FIBA 2019 después de conseguir una victoria por 87-70 sobre República Dominicana. Argentina mostró sus fortalezas desde el primer momento, y con una brillante actuación de Giordano, quien tuvo 19 puntos en el primer cuarto, los sudamericanos saltaron a una ventaja de 20 puntos durante la primera mitad. Los dominicanos redujeron la diferencia a 13 en el descanso. Argentina siguió sumando por el resto del juego, y celebró la clasificación. Puerto Rico reservó su espacio en la Copa del Mundo Sub-19 luego de una dramática victoria por 68-65 sobre Chile. Los sudamericanos tuvieron un mejor comienzo y escaparon a 10 puntos en el descanso. Los Boricuas se vieron mucho mejor en la segunda mitad, y Alejandro Vásquez lideró el camino con 23 puntos, para ganar la segunda mitad 38-25. Los momentos finales fueron intensos y emocionantes, ambos equipos tuvieron buenas oportunidades, pero al final los puertorriqueños llegaron a celebrar. Un muy buen partido del elenco nacional, en el que los tiros libres fueron el punto débil (12/25). Los mejores en Chile fueron Ignacio Arroyo (18 pts, 9 reb, 8 as, 1 bloqueo), Maxwell Lorca (13 pts, 11 reb y 1 bloqueo), Kevin Rubio (10 pts, 6 reb y 4 as) y Felipe Inyaco (11 pts, 1 reb, 1 as y 1 robo). Estados Unidos jugará en la Copa del Mundo Sub-19 de Baloncesto FIBA 2019 tras una victoria por 132-55 sobre Ecuador. Estados Unidos estableció el tono del juego desde el salto inicial con un claro dominio y control. Bill Self rotó a su equipo y los resultados nunca cambiaron; Estados Unidos mantuvieron el mismo nivel durante todo el juego. Estados Unidos disparó para un 59% del campo y fue liderado ofensivamente por 20 puntos de Trayce Davis. Canadá se clasificó a la Copa del Mundo Sub-19 de Baloncesto FIBA con una victoria de 105-39 sobre Panamá. Los canadienses dominaron desde el primer momento y establecieron una cómoda ventaja después de un segundo parcial por 34-9. Los canadienses siguieron sumando y celebraron la victoria y clasificación. Addison Patterson lideró a los canadienses con 26 puntos y 10 rebotes. La lista de equipos participantes en el mundial se completará tras la conclusión de los Campeonatos FIBA Sub-18 de África, Asia y Europa.

