Economía Economista por IPOM: "No hemos diversificado la estructura productiva" Víctor Salas, economista de la Universidad de Santiago, explicó que, pese a un mayor crecimiento económico del país, las tasas de desempleo no se mueven mucho, por lo que es necesario "entrar en un estatus de país con más ingresos, pero de manera permanente y no coyuntural". Diario Uchile Viernes 15 de junio 2018 16:30 hrs.

El Banco Central publicó su Informe de Política Monetaria (IPOM) este jueves. En el texto, el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) incrementó a un rango entre 3,25 y 4 por ciento, una noticia que respalda el discurso económico que han sostenido los ministros de Economía y Hacienda del nuevo gobierno de Sebastián Piñera, que lleva tres meses desde su asunción al poder. Víctor Salas, economista de la Universidad de Santiago, comentó que el contexto internacional está ayudando para obtener este tipo de pronóstico. “A medida que Estados Unidos afirme bien su economía, y que crezca más cerca del 3 por ciento que del 2, vamos a tener una atracción hacia esas economías”, dijo. Otro dato que arrojó el IPOM fue la posibilidad de que la inversión alcance el 4,5 por ciento. A partir de esa información, el académico explicó que, si bien este ítem “va a crecer en Chile, eso será coyuntural, ya que lo que se requiere son procesos de transformación internos que apunten a otras cuestiones, como el aumento de la productividad de la mano de obra, educación, innovación tecnológicas y ciertos aspectos que debiera impulsar el Estado a mediano plazo”. El economista declaró que eso de las medidas coyunturales no es algo que pertenezca solo a este gobierno; de hecho, lo conversó en su minuto con el ex ministro de Hacienda de la administración anterior, Rodrigo Valdés. “Cuando estás preocupado de la coyuntura y mantener los sagrados equilibrios a nivel macroeconómico, entonces vas a tener un problema sobre lo prioritario, que será siempre que el Estado no tenga un déficit muy alto”, señaló. Empleo se mantiene El economista también comentó que las cifras de empleo no han presentado grandes modificaciones, a pesar de las reformas y anuncios realizados. Así, comentó que en estos cuatro años la tasa ha estado entre el 6,5 y 6,7 por ciento, lo que da cuenta de un estancamiento. “Como no hemos diversificado nuestra estructura productiva interna, no estamos en condiciones de pegarnos ese nuevo salto que necesitamos para entrar en un estatus de país con más ingresos, pero de manera permanente y no coyuntural”, expresó, y añadió que “han faltado estrategias de desarrollo, cosa que el sector productivo empresarial produzca los bienes que el país necesita y que la economía necesita para crecer, y parte de ese crecimiento esté repartido de mejor manera”.

