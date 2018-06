f486a7128b

Ex ministro del Interior se refiere a Operación Huracán Al referirse al caso, la otrora autoridad, Mahmud Aleuy, se restó de las críticas que ha enfrentado, reafirmando que "¿Quién dice que yo conocía esta operación?". Diario Uchile Viernes 15 de junio 2018 9:42 hrs.

El ex ministro del Interior, Mahmud Aleuy, se refirió a la Operación Huracán que le significó diversos cuestionamientos a la otrora autoridad, estos apuntan a ser catalogado como el responsable político de este caso. Al ser consultado sobre si Operación Huracán fue un revés para la gestión del Gobierno anterior, Aleuy manifestó que “no, nosotros tenemos que cumplir con la ley. Su hay indicios de algún tipo, de que hay fenómenos delictuales en alguna parte del país, nosotros tenemos que cumplir con la ley. Las investigaciones en Chile no la lleva ni el gobierno ni el Ministerio del Interior, la llevan los fiscales. Por lo tanto, si no habían pruebas suficientes o lo que haya sido, el juez tomó la determinación que corresponde”. En esa misma línea, restó la responsabilidad que se le acusa, afirmando que “¿Quién dice que yo conocía esta operación?”. Además de consultar sobre su presunta participación en la operación Huracán, según publicó La Tercera, se refirió a los motivos por lo que no se dio de baja al entonces general director de Carabineros, Bruno Villalobos, argumentando que “nosotros tenemos que cumplir con la ley, mientras no se determine que una persona es culpable es inocente y eso lo determina un juez, no un gobierno. No es una decisión administrativa”.

