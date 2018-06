c01f561acd

Deportes Con dramática derrota, Perú vuelve a los mundiales Después de 36 años de ausencia, la selección peruana perdió ante Dinamarcaeste sábado en Saransk,, complicando su participación en la Copa del Mundo. Diario Uchile Sábado 16 de junio 2018 16:12 hrs. Compartir

Un único gol de Poulsen le dio la victoria a Dinamarca ante Perú en un nervioso partido que marcó el retorno a los mundiales del conjunto peruano luego de 9 citas en las que estuvo ausente. Aunque fueron superiores a sus rivales, los seleccionados albirojos no lograron marcar en el arco rival. El asunto parecía aclarar cuando en el minuto 45, el VAR dictaminó un penal en favor de los andinos. Sin embargo las caras de los peruanos se petrificaron al ver cómo Christian Cueva elevaba sobre el arco el tiro. El pitazo del árbitro, solo segundos después, marcó el fin del primer tiempo. En el segundo las cosas no se aligeraron para los peruanos que recibieron con desazón el tanto marcado en el minuto 59 por Yussuf Poulsen. Gareca, técnico de la selección andina, no tadño mucho en reaccionar e intento dar aire a sus pupilos con el ingreso de Paolo Guerrero que fue recibido con una ovación por parte de la fanaticada peruana, que prácticamente llenó el Mordovia Arena. Perú lo intentó hasta el final, con ocasiones de Guerrero, en el minuto 79 y otra de Farfán con un remate que despejó el arquero Schmeichel en el minuto 84. Aunque los daneses también tuvieron ocasiones para aumentar el marcador, el portero Luis Advíndula despejó el triro de Nicolai Jorgensen, mientras el defensa Pedro Gallese ganó un mano a mano a Eriksen en el minuto 86. Ricardo Gareca, aseguró que la derrota no le hará cambiar el estilo de juego contra Francia: “Hay maneras de ganar partidos, hay un estilo definido que nos trajo acá al Mundial y no veo motivos para dejar algo que ya tenemos incorporado. Considero que si no no apartándonos de esta manera de jugar tenemos mayores posibilidades de obtener el resultado que buscamos”, remarcó.

