México sorprende y derrota al Campeón del Mundo El único gol del partido en el estadio Luzhniki, fue obra de 'Chucky' Lozano en el minuto 35. Claudia Carvajal Domingo 17 de junio 2018 13:05 hrs.

Era un duelo esperado. La última vez que se enfrentaron, Alemania le propinó un contundente 4-1 a la selección mexicana en la Copa Confederaciones, torneo en que se coronarían campeones luego de vencer a Chile en la final. Los mexicanos buscaban revancha y lo demostraron con un buen juego desde el primer minuto con rápidas llegadas ante el arco protegido por Neuer. El conglomerado azteca salió a jugar de igual a igual, y puso en serios aprietos al vigente campeón del mundo. Con un buen trabajo defensivo lograron neutralizar al rival y finalmente someterlo. El primer tiempo fue particularmente vertiginoso y aunque no pudieron concretar las abundantes oportunidades de gol, debieron ir al entretiempo con una ventaja mayor que el solitario gol que llegó casi sobre el cierre tras una contragolpe de manual que encabezó de manera brillante Chicharito Hernández y finiquitó Chucky Lozano. No puede dejar de mencionarse que los alemanes de este mundial mostraron un esquema no tradicional de su juego, sin un centrodelantero que lidere la ofensiva. Los germanos no pudieron contra el corazón mexicano que daba la primera sorpresa de este mundial, dejando atónitos a los alemanes que hasta el último minuto buscaron el empate que no llegó.

