Política Ministra de Cultura pide renuncia a sobrino de senador Chahuán Munir Chahuan es sobrino del senador Chahuan y su desvinculación del Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio habría provocado la molestia del parlamentario y su posterior exabrupto en una reunión regional de Renovación Nacional en la que expresó que la ministra Pérez debía ser sacada "a patadas" de su cargo.

La ministra Alejandra Pérez, titular del Ministerio de Cultura, pidió al asesor jurídico de la cartera, Munir Chahuán, que renunciara a su cargo. Así lo confirmó el Gobierno en horas de la tarde de ayer luego que trascendiera que el abogado había presentado su renuncia, según publica en su edición de este domingo El Mercurio. Según el Ejecutivo, se pidió a Chahuán que dimitiera en el cargo debido a que había trabajado en un cargo de confianza con la ex subsecretaria del Consejo de la Cultura y las Artes, Ana Tironi. En días anteriores se conoció de trascendidos que indicaban que el abogado y sobrino del senador de la región de Valparaíso había presentado voluntariamente su renuncia, sin embargo el despido del profesional por parte de la ministra Pérez habría sido lo que motivó el enojo del Francisco Chahuán y sus duras declaraciones contra la titular de Cultura y el gobierno en general. En la oportunidad el representante de RN criticó duramente el rol de Alejandra Pérez, “una ministra que no basta con subsecretario, finalmente, no tienen qué decirle a la seremi y al gobierno regional para poder resolver, por ejemplo, en esta región…, el paro del centro cultural”. A ello agregó que el actuar de la secretaria de Estado, solicitando a El Mercurio de Valparaíso que no publicara una entrevista que ella les había concedido “fue una vergüenza. La deberían haber hecho salir a patadas de este Gobierno. ¡A patadas!”. Posteriormente, el senador debió ofrecer disculpas en las que manifestó que había sido víctima de una filtración malintencionada y que sus dichos habían sido malinterpretados. Junto con confirmar la desvinculación del profesional del derecho, el Gobierno manifestó que ” la ministra está muy bien evaluada por el Presidente Piñera y el comité político”.

