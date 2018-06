3773948270

Ballet Nacional Chileno regresa con seis piezas en una sola obra 1-2-3-4-5-6, con coreografías de Mathieu Guilhaumon y Eduardo Zúñiga, tendrá cinco funciones a partir de este sábado en el Teatro Universidad de Chile. Rodrigo Alarcón Lunes 18 de junio 2018 9:58 hrs.

Un abanico de miradas en un recorrido por seis diferentes creaciones es el sello que marca el nuevo ciclo del Ballet Nacional Chileno (Banch). La propuesta, denominada 1-2-3-4-5-6, se estrenará este viernes 22 junio (20 horas) en el Teatro Universidad de Chile. Mathieu Guilhaumon, director artístico de la compañía y coreógrafo de tres de las obras que se presentarán, comenta que “precisamente lo interesante de este ciclo es tener una variedad de miradas” y que “son seis piezas cortas y muy distintas una de la otra”. Añade que esa variedad no sólo se hará presente a través de las propuestas coreográficas, sino también podrá apreciarse a nivel musical: “Vamos desde una canción como Amor de hombre hasta el Bolero de Maurice Ravel, pasando por música de Schubert, entonces ahí estamos abarcando un repertorio muy amplio y eso lo hace muy dinámico para el público”. Todo comenzará con tres creaciones del coreógrafo y ex bailarín de la compañía Eduardo Zúñiga, quien en 2014 dejó el país para radicarse en Europa, desde donde ha desarrollado una exitosa carrera que lo ha llevado a recibir importantes premios. Así, la primera obra que el público podrá ver es una de las que le permitió ganar la Medalla de Oro en el XIII Moscow International Ballet Competition and Contest of Choreographers, en Rusia: Puñal (Dagger). Grandes bailarines han concursado y ganado en esta competencia, como Julio Bocca, Mikhail Baryshnikov, Alexander Godunov y Ana Pavlova, entre otros. Zúñiga describe Puñal como una obra “muy latina, con música muy energética, corta y directa”. Luego vendrá un dúo titulado At last, una nueva pieza ideada exclusivamente para este ciclo, la que el coreógrafo define “como una mezcla de emociones, algo más conceptual”. Seguirá un trío, Archipiélago, también presentado en el XIII Moscow International Ballet Competition and Contest of Choreographers (junto con Puñal), que además obtuvo Medalla de Plata en el IV Beijing International Ballet and Choreography Competition, en China. “Es una pieza un poco más familiar. Tres mujeres en etapas diferentes de sus vidas, cómo esas tres personas se unen y qué sucede en ese tipo de comunicación”, comenta Zúñiga sobre esta obra. Por su parte, Guilhaumon presentará Cuarteto, creada en 2015 y estrenada en el marco del segundo Festival de Coreógrafos del Municipal. A ella se sumarán dos nuevas piezas: Quinteto y Sexteto. Ambas se inspiran en la reconocida obra musical de Maurice Ravel, Bolero. No obstante, el director de la compañía señala: “Me alejo de la narrativa original. Tal como en Cuarteto, tomo el modelo de una correspondencia entre composición musical y composición coreográfica. Entonces cinco, y luego seis bailarines, siguen el obsesivo motivo musical de Ravel hasta hipnotizar sus cuerpos con el movimiento”. 1-2-3-4-5-6 contará con cinco funciones a partir del viernes 22 de junio y continuando el sábado 23, jueves 28, viernes 29 y sábado 30 del mismo mes, todas en el Teatro Universidad de Chile a las 20 horas. Las entradas tienen un valor general de $8.000 y hay descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Se pueden adquirir en el sistema Daleticket y en boleterías del teatro. Más información en CEAC. Fotos: Patricio Melo / CEAC.

