Confusam Viña del Mar acusa irregularidades en miras de elecciones nacionales Los funcionarios de la V región acusan que se les marginó del proceso eleccionario mientras que, el dirigente nacional, Fernando Maturana, se defiende y apunta a que esta decisión pasó por el Tricel. Diario Uchile Lunes 18 de junio 2018 13:00 hrs.

El presidente de la Asociación Comunal de Funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal de Viña del Mar (Confusam Viña del Mar), Darío Espinosa, denunció anomalías en el proceso de elecciones de la directiva nacional que encabeza actualmente, Esteban Maturana, y que se realizará el próximo 19 y 20 del presente mes. El dirigente sindical aseguró que el ex presidente de la Confusam Viña del Mar, Fernando Kursan, renunció al cargo en abril de 2017 luego de conocerse los resultados entregados por la Comisión Revisora de Cuentas que detalla irregularidades en su contabilidad. Entre otros, deja una deuda aproximada de $ 9 millones por cuotas impagas a la Federación V Región de la cual él mismo es su presidente. Todo esto motivó realizar una auditoría externa, la que evidenció una malversación de fondos por la suma de $ 50.000.000 A raíz de esa deuda, Confusam Viña del Mar presentó una demanda el 28 de marzo de 2018 en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. En paralelo a ello, Fernando Kursan está repostulando a la dirigencia de la Confusam Nacional. Por ello, Darío Espinosa apuntó que “Fernando Kursan en su calidad de dirigente no ha actuado con la transparencia que se requiere dentro del gremio y es grave que pretenda mantenerse en la directiva nacional”. La pretensión de Fernando Kursan de continuar en el directorio nacional de la Confusam, mantiene en estado de alerta a los funcionarios de Viña del Mar, quienes adelantan que impugnarán los resultados del proceso eleccionario, porque se les ha marginado de poder ejercer su legítimo derecho democrático para elegir a sus dirigentes nacionales, bajo el argumento de que la actual directiva de la Confusam Viña del Mar no sólo debe reconocer la deuda dejada por ellos, sino que deben firmar un convenio de pago de la misma. En conversación con radio Universidad de Chile, el presidente de la Confusam, Esteban Maturana, explicó que en su exposición hay un conflicto que se arrastra desde hace ya un buen tiempo en Viña del Mar y que motivó la renuncia de la directiva anterior, esta nueva directiva mandó a hacer una auditoría externa y según ellos, habría una falta de recursos que no serían avalados. A ello agregó que esta situación se encuentra en tribunales y por lo tanto, mientras ellos no se pronuncien todo lo que uno pueda o no decir pasa como una opinión más, enfatizando en que son los tribunales los que deben resolver, por ello insiste en que se debe partir de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Respecto de los motivos por los que Confusam Viña del Mar no podrá participar en las elecciones, el actual dirigente explicó que para ser parte del proceso, las asociaciones deben estar al día en el pago de sus cotizaciones y a la federación la que ellos son socios. En el caso de dicha zona, los miembros son socios de una federación de la V región del país, y fue el Tricel que determinó que no pueden participar, no es una decisión de la organización nacional.

