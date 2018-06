3773948270

3d6d9696c1

Cultura María José Viera Gallo: “La literatura está al debe con el mundo del trabajo” En conversación con el programa Semáforo, la escritora nacional se refirió a su participación, como jurado, en el concurso Mi vida y mi trabajo , certamen que busca destacar aquellas narraciones ligadas al quehacer laboral del país. Durante la entrevista, la autora también adelantó lo que será su nuevo proyecto: una autobiografía donde ahonda en la infancia de quienes crecieron en el exilio. play pause Entrevista María José Viera Gallo Descargar Abril Becerra Lunes 18 de junio 2018 18:25 hrs. Compartir

Los temas de la escritora nacional María José Viera Gallo han cambiado con el tiempo: si en un momento uno de sus intereses era la adolescencia y la familia, en el presente su búsqueda va por la infancia, pero también por cómo la literatura ha reflejado la realidad laboral del país. Es por ello, que este año la escritora se ha sumado, como jurado, a la nueva edición del concurso Mi vida y mi trabajo, certamen que comenzó en 2002 y que es organizado por la Dirección del Trabajo (DT) y por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). “La literatura chilena moderna y contemporánea está al debe con el mundo del trabajo. No ha sido suficientemente narrado y habría que preguntarse por qué (…). Bolaño decía que la literatura chilena era muy burguesa en el sentido de que las grandes novelas ocurren en salones donde nadie tiene que ir a trabajar. Es muy extraño. Hay un déficit de este tipo de historias”, dijo la escritora en conversación con el programa Semáforo. Pero para la autora, el tema del trabajo siempre ha permeado su obra. “En el libro de cuentos Cosas que nunca te dije hay varios relatos. Uno de ellos trata sobre una chilena inmigrante que se va a Estados Unidos con un título de traductora. Ella se va a probar suerte, pero termina haciendo todo tipo de trabajos”, comentó. Según sostuvo, éste interés también se ve reflejado en Memory Motel, donde la protagonista se desempeña en trabajos “absurdos”. En esta línea, la escritora señaló que “faltan voces, provenientes de distintas capas sociales, que puedan dar cuenta de este mundo”. Feminismo y redes sociales Para la autora, otro tema de interés es el feminismo y cómo éste ha sido tratado por los medios de comunicación. En esta línea, advirtió: “Estamos discutiendo cosas que no son tan relevantes”. “No estamos para discutir cosas tan cosméticas como el lenguaje inclusivo. Lo importante es la igualdad salarial, el fin de la violencia intrafamiliar y el femicidio, el acoso sexual y la injusticia social”, añadió. En tanto, indicó que las redes sociales ha favorecido el desarrollo de la literatura: “ Es importante que la literatura salga más de este como ostracismo o cueva en que está y utilice la tecnología para llegar a la gente”. “Creo en la comunicación y me parece que hoy, como la comunicación está en un nivel muy bajo, es necesario que los intelectuales, los escritores y los filósofos utilicen sus redes sociales para ordenar. Hay mucha rabia en las demandas, lo que está muy bien, pero hay que darle un sentido, una pausa (…). Hay que entrar en el debate y debatir con madurez sobre diferentes temas y no descalificar ni linchar”, reflexionó. Recuperando la memoria Próximamente, la autora publicará un nuevo libro. Esta vez, el proyecto estará orientado a su propia vida, específicamente, a su exilio temprano en Italia. “La memoria está dañada. Entonces, uno tiene que entrar en zonas como lagunas, hoyos negros. Estoy feliz de hacer este trabajo”, comentó. No obstante, este trabajo se enfocará en un punto de vista particular: “Quiero contar una historia que siento que no se ha contado tanto: el cómo los hijos de exiliados crecieron”, concluyó. María José Viera Gallo es escritora, periodista y autora de libros como Verano robado (Alfaguara, 2006), Memory Motel (Tajamar Editores, 2011) y la colección de cuentos Cosas que nunca te dije (Tajamar Editores, 2015), entre otros. Su último libro Química y Nicotina surgió de un trabajo en conjunto con el poeta Maori Pérez.

Los temas de la escritora nacional María José Viera Gallo han cambiado con el tiempo: si en un momento uno de sus intereses era la adolescencia y la familia, en el presente su búsqueda va por la infancia, pero también por cómo la literatura ha reflejado la realidad laboral del país. Es por ello, que este año la escritora se ha sumado, como jurado, a la nueva edición del concurso Mi vida y mi trabajo, certamen que comenzó en 2002 y que es organizado por la Dirección del Trabajo (DT) y por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). “La literatura chilena moderna y contemporánea está al debe con el mundo del trabajo. No ha sido suficientemente narrado y habría que preguntarse por qué (…). Bolaño decía que la literatura chilena era muy burguesa en el sentido de que las grandes novelas ocurren en salones donde nadie tiene que ir a trabajar. Es muy extraño. Hay un déficit de este tipo de historias”, dijo la escritora en conversación con el programa Semáforo. Pero para la autora, el tema del trabajo siempre ha permeado su obra. “En el libro de cuentos Cosas que nunca te dije hay varios relatos. Uno de ellos trata sobre una chilena inmigrante que se va a Estados Unidos con un título de traductora. Ella se va a probar suerte, pero termina haciendo todo tipo de trabajos”, comentó. Según sostuvo, éste interés también se ve reflejado en Memory Motel, donde la protagonista se desempeña en trabajos “absurdos”. En esta línea, la escritora señaló que “faltan voces, provenientes de distintas capas sociales, que puedan dar cuenta de este mundo”. Feminismo y redes sociales Para la autora, otro tema de interés es el feminismo y cómo éste ha sido tratado por los medios de comunicación. En esta línea, advirtió: “Estamos discutiendo cosas que no son tan relevantes”. “No estamos para discutir cosas tan cosméticas como el lenguaje inclusivo. Lo importante es la igualdad salarial, el fin de la violencia intrafamiliar y el femicidio, el acoso sexual y la injusticia social”, añadió. En tanto, indicó que las redes sociales ha favorecido el desarrollo de la literatura: “ Es importante que la literatura salga más de este como ostracismo o cueva en que está y utilice la tecnología para llegar a la gente”. “Creo en la comunicación y me parece que hoy, como la comunicación está en un nivel muy bajo, es necesario que los intelectuales, los escritores y los filósofos utilicen sus redes sociales para ordenar. Hay mucha rabia en las demandas, lo que está muy bien, pero hay que darle un sentido, una pausa (…). Hay que entrar en el debate y debatir con madurez sobre diferentes temas y no descalificar ni linchar”, reflexionó. Recuperando la memoria Próximamente, la autora publicará un nuevo libro. Esta vez, el proyecto estará orientado a su propia vida, específicamente, a su exilio temprano en Italia. “La memoria está dañada. Entonces, uno tiene que entrar en zonas como lagunas, hoyos negros. Estoy feliz de hacer este trabajo”, comentó. No obstante, este trabajo se enfocará en un punto de vista particular: “Quiero contar una historia que siento que no se ha contado tanto: el cómo los hijos de exiliados crecieron”, concluyó. María José Viera Gallo es escritora, periodista y autora de libros como Verano robado (Alfaguara, 2006), Memory Motel (Tajamar Editores, 2011) y la colección de cuentos Cosas que nunca te dije (Tajamar Editores, 2015), entre otros. Su último libro Química y Nicotina surgió de un trabajo en conjunto con el poeta Maori Pérez.