Deportes El pobre comienzo de países sudamericanos en el mundial Disputada la primera jornada de Rusia 2018 solo uno de los cinco equipos participantes que pertenecen a la Conmebol, pudo ganar en el comienzo de la Copa del Mundo. Rodrigo Fuentes Martes 19 de junio 2018 19:45 hrs.

Concluyó la primera fecha y ya se pueden sacar las conclusiones iniciales sobre el desempeño de los equipos sudamericanos en Rusia 2018, que sin duda ya se presenta complejo para casi todos los representantes de este lado del continente. Inesperado, triste, pobre, son algunos de los calificativos de este arranque para los cinco equipos de la Conmebol que se encontraron en duros aprietos para debutar como corresponde y comenzar a pensar en los octavos de final, etapa que en 2014 tuvo al 100 por ciento de las selecciones sudamericanas (Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Argentina). Con el retorno de Perú a una Copa del Mundo, el recambio de Brasil y el anhelo de Lionel Messi por obtener algún título con Argentina, se preveía que el Mundial Rusia 2018 era favorable para todos. Sin embargo, las dudas y los traspiés ya comienzan a preocupar con miras a la clasificación por grupo. Al terminar la primera fecha para los sudamericanos, el que mejor fútbol mostró fue de Perú, pero los partidos se ganan con goles. Argentina, de soberbia, empató, y Brasil resignó el ataque en el segundo tiempo. Colombia a nada con un hombre menos y Uruguay, en el epílogo, a la uruguaya. El técnico mundialista de la selección sub-17 y sub-20, José Sulantay, se refirió al desempeño de los equipos del cono sur. “Principalmente Brasil y Argentina deben hacer un giro violento en su juego, eran candidatos casi seguros, pero no sé si miraron en menos a sus rivales o se creyeron la potencia solo con el nombre. Brasil en particular me decepcionó totalmente, tomando en cuenta los partidos de clasificatorias y de preparación, pero con esta presentación, incluido a Neymar, nada. Argentina para que decir”, afirmó. Según el estratega, la selección peruana sucumbió ante la velocidad, táctica y gran potencia física del equipo danés, a pesar del buen fútbol mostrado. Para José Sulantay la presión de ejecutar un penal en una cita mundialera le jugó una mala pasada al jugador Christian Cueva, y su posterior error, marcó psicológicamente al equipo, que no supo reponerse al apremio que significa, además, sufrir un gol de contragolpe. “El penal marcó la parte psicológica, porque el muchacho que lo erró, Cueva, estaba muerto, costó mucho levantar y eso claramente perjudicó al equipo. Me gustó mucho como Perú jugó, trató el balón, sin embargo, no sumó. Por eso, en general deben evaluar su desempeño, un autoanálisis y superar las falencias en este poco tiempo que queda, enfrentando a selecciones que hacen daño a través de la velocidad y la envergadura física, la estatura, por la cual una vez casi me cortaron la cabeza cuando dije que ese punto había que mejorarlo en nuestros seleccionados”, argumentó. Uruguay es el único que se está salvando en este comienzo. La excepción la hacen los ‘charrúas’, quienes lograron una agónica victoria ante Egipto (sin Mohamed Salah) al minuto 89′, muy cerca del final del encuentro. Para el director técnico nacional, José Sulantay, hay que hacer un giro al fútbol de toque y toque, y ser más incisivo, arriesgar y sorprender con velocidad al rival. “Hemos visto casi puros goles de pelota detenida, entonces hay que trabajar de otra forma, volvemos al pase, al fútbol de posesión, pero para qué. Olvidemos por un momento el lujo, el balón bien tratado, hacia el costado, hacia tras, hacia el costado, y debe ser más punzante y arriesgar más. Brasil junto con Argentina deben cambiar completamente su esquema, Colombia yo creo que con 11 jugadores es otra cosa y Perú no tiene que perder la fe”, subrayó. Es el peor arranque de la Conmebol en un Mundial desde España 82′. En caso de revisar los resultados de los países latinoamericanos, se agregaría que Costa Rica perdió ante serbia (1-0) y Panamá fue goleado por Bélgica (3-0). Solo México dio la satisfacción, sorprendiendo con autoridad y venciendo 1 a 0 al vigente campeón Alemania. Sin duda, resultados inesperados -como otros en esta Copa del Mundo- que pusieron en alerta a las selecciones sudamericanas, que deberán conseguir triunfos casi de manera obligada en sus próximas presentaciones, para no empezar a despedirse de Rusia.

