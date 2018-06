10eef0f90a

Deportes Japón arruina la fiesta colombiana El equipo nipón se vio favorecido por un tempranero penal que además significó la expulsión del volante colombiano Carlos Sánchez. La derrota por dos goles a uno complica al equipo que dirige José Pekerman. Claudio Medrano Martes 19 de junio 2018 10:19 hrs.

Japón sorprendió a Colombia en el debut mundialista de ambos y se llevó la victoria 2-1 en un partido condicionado por la expulsión del colombiano Carlos Sánchez en los minutos iniciales del duelo. El gol de la victoria japonés llegó al minuto 73 mediante un cabezazo del ariete del Werder Bremen alemán, Yuya Osako, tras un tiro de esquina. El volante colombiano Carlos Sánchez se convirtió en el primer futbolista en recibir una tarjeta roja en el Mundial de Rusia, luego que en el minuto tres desviara con la mano un disparo nipón que iba entre los tres palos del arco defendido por David Ospina. El árbitro principal Damir Skomina decretó la pena máxima y el mediocampista Shinji Kagawa abrió el marcador a favor de los asiáticos desde los once pasos. Pero la escuadra dirigida por el técnico argentino José Pekerman no se amilanó y salió a buscar el triunfo ante los japoneses, a quien ya habían vencido por 4-1, también en fase de grupos, hace cuatro años en la Copa Mundial de Brasil. La entrega colombiana tuvo sus frutos cuando el centrocampista ofensivo Juan Quintero acertó un tiro libre rasante sobre el segundo palo de la meta nipona. En otra circunstancias ese balón parado hubiera sido para la estrella del conjunto, James Rodríguez, pero el astro del Bayern Múnich no alineó en el once titular por no estar al 100 por ciento debido a una lesión que arrastra hace meses. Precisamente, James salió al césped del Mordovia Arena en el minuto 59 de la segunda parte en un intento cafetero de buscar la victoria, sin embargo, la desventaja de un hombre menos hizo que sea el esfuerzo no fuera recompensado. Pero finalmente en el minuto 73 Osako aprovechó un lanzamiento de esquina para decretar la victoria definitiva del conjunto de Japón. La derrota deja a Colombia en el último puesto del grupo H, a la espera del segundo partido de esa llave -y último de la primera vuelta del Mundial-, que disputarán en breve Polonia y Senegal. El cierre de la jornada de este jueves lo protagonizarán las selecciones de Rusia y Egipto, por el apartado A.

